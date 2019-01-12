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Специалисты показали возможности 48-мегапиксельной камеры Redmi Note 7 при разном освещении

Накануне разработчики из Китая впервые продемонстрировали уникальный смартфон Redmi Note 7, обладающий камерой на 48 Мп. Эксперты уже сравнили качество снимков, сделанных при условии различного освещения.
Специалисты показали возможности 48-мегапиксельной камеры Redmi Note 7 при разном освещении

Сообщается, что датчик Samsung ISOCELL GM1 Ultra Clear обладает размерами в 0,5 дюйма, а его сверхчувствительность лишь немного меньше, чем у SonyIMX600, которыми оснащаются модели Huawei P / Mate. Сверхвысокая производительность становится возможной благодаря ультра-пикселям Samsung GM1. Например, если использовать большой пиксель на 1,6 мкм, то разрешение снимка снижается до 12 Мп. Специалисты сравнили фото кофейной чашки Starbucks, сделанную на 48-Мп и 12-Мп датчик. В итоге в более производительной камере уделяется много внимания деталям.

Эксперты уверяют, что у Redmi Note 7 - однозначно лучшая камера среди девайсов данной ценовой категории. Кроме того, они выделили очень удобный режим AI для юзеров.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:31

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