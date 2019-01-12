"До смерти скучаю": Дочь Евгения Осина показала архивный снимок с отцом

"Папа, я люблю тебя. И до смерти скучаю", - написала Осина, показав фото, где стоит на одной сцене с отцом.

На странице Агнии Осиной в Instagram появилось старое концертное фото её знаменитого покойного отца. В прошлом году отечественный исполнитель ушёл из жизни, шокировав своих старых поклонников и многих звёзд шоубизнеса. До сих пор не отошла от трагедии и семья музыканта.Вспомнив времена популярности певца, его фанаты отметили, что тот обладал большим талантом и шармом. По мнению продюсера Андрея Разина, эти качества вместе с великолепным голосом унаследовала и Агния Осина.В Петербурге певица уже дала концерт вместе с группой "Ласковый май" на 30-летие коллектива. В будущем запланированы и другие выступления артистов, а также сольная карьера молодой звезды. Разин собирается сделать из новой подопечной успешную исполнительницу и помогает ей закрепиться на российской эстраде.