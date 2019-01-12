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Ольга Бузова на Мальдивах купалась в бассейне с мусором

Новоиспеченную российскую певицу Ольгу Бузову не смутил хлам в бассейне, где она решила искупаться.

На протяжении уже нескольких дней Ольга продолжает радовать своих поклонников и злить недоброжелателей яркими мальдивскими фотографиями. В отличие от своей младшей родственницы Анны поющая телеведущая не расстается со своим гаджетом даже на несколько минут и делится с интернет-пользователями подробностями своего отпуска.

Ольга Бузова на Мальдивах купалась в бассейне с мусором

Конечно же, хейтеры Бузовой не прекращают высмеивать телезнаменитость даже во время ее отдыха, которого у Ольги не было уже очень давно из-за плотного рабочего графика.

Сначала злопыхатели активно проходились по «костлявой» фигуре исполнительницы, потом раскритиковали фотографии, на которых звезда во всей красе демонстрирует свое мягкое место, а сейчас «подкалывают» ее за то, что она купается в бассейне с мусором, хотя платит за номер в отеле на Мальдивах огромные деньги.

«Бузова, ты такие деньги платишь, почему не скажешь, чтобы в бассейне мусор убрали? Или тебе не привыкать? Дома же тоже хлам всюду валяется..», - пишут в Сети.


Ольга Бузова на Мальдивах купалась в бассейне с мусором

Нужно сказать, что недоброжелатели Бузовой не упускают возможности высмеивать и намеки Ольги на то, что у нее появился тайный поклонник, который не только «через целый океан» подарил ей огромнейший букет цветов, но и передал дорогостоящий сюрприз от Armani Exchange.

«Сама себе цветы купила, коробку с подарком с Москвы притащила и давай выдавать все это за подарки от тайного воздыхателя..Смешно!» - заявляют хейтеры.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:30

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