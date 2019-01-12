Елена Баранова могла родить от Артема Сороки





Девушка попросилась жить у Анастасии Кочервей, сообщив, что как только найдет работу, сразу оплатит свое проживание и съедет. Однако экс-возлюбленная Андрея Шабарина не захотела помогать бывшей коллеге, поэтому ей пришлось остаться в Киеве.Впрочем, Лена не теряет своей популярности и пытается всячески напомнить публике о себе. Так, несколько дней назад она дала интервью журналу «Дом-2», в котором рассказала, что у нее были подозрения на беременность от Артема Сороки, но позже они не подтвердились.По словам Барановой, последнее «волшебство» с возлюбленным у нее было на Острове любви, после чего ее отправили на Поляну, а потом и за ворота, но менструация так и не началась, хотя по срокам должна была.Она вернулась домой и призналась во всем маме, но та не стала ее поддерживать, а устроила настоящую ссору с рукоприкладством, после чего отправила дочь за тестом на беременность. Однако Лена решила не слушаться родительницу и поехала в ночной клуб, где сильно напилась.Что было с ней в клубе, девушка не помнит, но через несколько дней после этого у нее начались «эти дни». Она призналась, что была очень рада, так как у нее нет ни собственной квартиры, ни денег, ни постоянной работы. Лена считает, что сначала нужно выучиться, встать на ноги, а только потом заводить детей.