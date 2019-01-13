Названы методы защиты от вирусов и бактерий в самолетах





В аэропорту города Хельсинки (столица Финляндии) ученые решили проверить все поверхности на наличие болезнетворных бактерий. В итоге они обнаружили возбудителей гриппа, а также адено-, короно-, риновирусы. А в самом самолете количество микробов может достигать 2155 особей на 1 дюйм. Сюда входят такие места, как туалеты и кармашки на спинках кресел. Дело в том, что стюарды не всегда успевают произвести тщательную уборку с использованием дезинфицирующих средств. И в этих местах копится множество бактерий, особенно это касается кармашек – там остаются грязные салфетки и остатки пищи. Что касается туалетов, то в них вообще не всегда производится уборка, так как между рейсами может быть короткий промежуток. И максимум, что может сделать сотрудник, это освежить воздух и убрать бумагу с пола.Александр Карабиненко (профессор РНИМУ имени Пирагова) дал несколько рекомендаций, как избежать заражения на борту самолета или в аэропортах. Нужно иметь при себе влажные салфетки и протирать поверхности вокруг себя, также не стоит забывать об антибактериальных гелях и перчатках. Можно пользоваться масками и не прикасаться к слизистым и лицу грязными руками. Сливать воду в унитазе только при закрытой крышке, а открывать дверь туалета, используя салфетку.