Седан Elantra от Hyundai получит отдельное обновление





В конце лета 2018 года прошла презентация обновленной модели Elantra, предназначенной для российских пользователей. На сегодняшний день стало известно, что автопроизводитель начал разработку системы усовершенствования транспортного средства для китайского покупателя. Ему машина известна больше под названием Elantra Lingdong от совместного предприятия Beijing Hyundai.По информации, размещенной во Всемирной паутине, фотошпионы уже успели заметить Hyundai Elantra на территории Поднебесной. Машина получит обновление бампера, решетки радиатора и фар. Салон также претерпит значительных изменений.По сообщению местных средств массовой информации, автомобиль приобретет новый двигатель с объемом 1,5 литра. Пользователю будет предоставлена также комплектация с вариатором. Разработчики обещают провести презентацию Elantra Lingdong летом этого года.