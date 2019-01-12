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Наталья Подольская отправила в церковь оскорбивших её хейтеров

Наталья Подольская отправила в церковь оскорбивших её под фотографией за рулём хейтеров. Певица считает, что пора ввести ответственность за обидные комментарии в Сети на законодательном уровне.
Наталья Подольская отправила в церковь оскорбивших её хейтеров

Подольская высказалась на своей странице в Instagram о том, как её одолевают некоторые озлобленные хейтеры. Ранее исполнительница выставила снимок лица крупным планом, который сделала за рулём авто. Фото настолько не понравилось некоторым пользователям, что те принялись критиковать внешность звезды: её "накаченные" губы, волосы и прочее.

Как и многие фанаты, Подольская возмутилась, насколько негативно к ней настроены хейтеры. В следующем посте знаменитость предложила на законодательном уровне наказывать людей, которые оскорбляют других в интернете. Также певица уверена, что её злопыхателям нужно сходить в церковь и подумать о своём поведении.

"Как же вам не страшно? Идите в храм, пообщайтесь там с батюшкой о доброте (хотя бы о ней). Загляните в своё нутро!" - возмущается Подольская.

Также исполнительница посоветовала пользователям представить ситуацию, если бы такие оскорбления писали их детям или родственникам. Преданные поклонники Подольской полностью её поддержали.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:44

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