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Валера Блюменкранц боится знакомиться с родителями Ирины Пинчук

Новость о том, что на сейшельскую съемочную площадку телепроекта «Дом-2» собираются прилететь родители Ирины Пинчук, очень расстроила Валерия Блюменкранца, поскольку он явно не надеялся, что его новый роман зайдет настолько далеко.

Напомним, что практически сразу после Нового года Ира и Валера шокировали зрителей реалити-шоу, объявив себя парой и заселившись в одну комнату. Никто не ожидал, что такая девушка, как Пинчук, станет даже смотреть в сторону молодого человека, который избивал свою жену и тещу на глазах у всей страны, а после ушел из семьи, оставив маленькую девочку без отца. Потом многие думали, что все это несерьезно и участники разойдутся, так и не дав завязаться отношениям, но этого не случилось.

Валера Блюменкранц боится знакомиться с родителями Ирины Пинчук

Вот уже две недели Блюменкранц и Пинчук живут вместе, ходят на свидания, а также делают друг другу приятные сюрпризы, даже не думая расставаться. Ребята признаются, что им хорошо вместе, и они рады, что решились на отношения.

Не только для зрителей было шоком то, что Ира начала встречаться с Валерой, родители девушки также поражены ее выбором. Они уже пытались образумить ее по телефону, призывая прекратить роман с мужчиной, который позволяет себе поднимать руку на женщин. Кроме того, они разговаривали и с самим Блюменкранцем, пытаясь выяснить, что ему нужно от их дочери.

А на днях стало известно о том, что родители Пинчук намерены приехать на Остров любви, дабы лично познакомиться с новоиспеченным избранником своей кровинушки, а также собственными глазами посмотреть на то, как он к ней относится.

Валера Блюменкранц боится знакомиться с родителями Ирины Пинчук

Ира уже начала готовиться к приезду родственников и пытается придумать для них что-то интересное, но Валера почему-то не хочет ей помогать. Узнав о том, что ему совсем скоро предстоит знакомство с родителями возлюбленной, у него совсем пропало настроение и желание что-либо делать.

Зрители телестройки уверены, что такое поведение участника связано с тем, что он рассчитывал на легкие отношения с брюнеткой, но теперь ему придется встретиться с ее родственниками и взять на себя долю ответственности, которой он очень боится, так как не планировал длительный роман.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:03

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