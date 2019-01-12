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Ольга Бузова хотела сделать красивое фото, но выпала из гамака

Бузову снова высмеяли недоброжелатели.

На данный момент телезнаменитость находится в компании своей младшей сестры Анны на Мальдивах, куда они прилетели три дня назад.

Ольга Бузова хотела сделать красивое фото, но выпала из гамака

Журналистам удалось выяснить, что сутки проживания в номере отеля, который сестрички Бузовы сняли на неделю, стоят примерно 100 тысяч рублей. Однако многие поклонники помнят, что это еще не самые дорогостоящие «хоромы», которые Ольга могла себе позволить на отдыхе.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» в первый же день отдыха попросила всех не беспокоить ее по поводу работы, но от социальных сетей Ольга не стала отказываться, поэтому продолжает активно радоваться своих фанатов огромнейшим количеством Stories, новых фотографий и видеозаписей.

Считанные часы назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram новый ролик, под которым сообщила подписчикам, что на видео запечатлен процесс неудачной фотосессии на гамаке.

Ольга Бузова хотела сделать красивое фото, но выпала из гамака

«Когда очень хотелось сделать красивое фото на гамаке, но что-то пошло не так», - подписала Ольга свою свежую публикацию.

На видео запечатлено, как Бузова пытается красиво лечь на гамак, который то и дело не поддается ей. В результате все попытки звезды закончились тем, что Ольга выпала из гамака на песок, после чего начала истерить и заявлять сестре, что хочет новую красивую фотографию.

Нужно сказать, что видеоролик поющей телеведущей всего за несколько часов посмотрели почти 3 миллиона раз, а хейтеры Ольги в очередной раз «по-доброму» посмеялись над певицей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:49

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