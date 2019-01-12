Ученые: Шоколад может избавить от холестерина и продлить молодость
Ученые всего мира долгое время изучают свойства черного шоколада, и между ними не прекращаются споры касательно безопасности его употребления каждый день. Однако сегодня известно точно, что он способен очистить вены от «плохого» холестерина и продлить молодость.
По версии британских ученых, шоколад может заменить средства от кашля. Дело в том, что в какао-бобах содержится теобромин, который способствует нормальной работе легких человека. Поэтому лакомство из этих бобов поможет быстрее избавиться от кашля. А исследования сотрудников Нидерландского Института показало, что данную сладость можно использовать для профилактики атеросклероза за счет того, что он способен расширять кровеносные сосуды. Это позволяет быстрее и легче избавляться от холестериновых бляшек, которые несут в себе огромную опасность.
Группа ученых из США и Германии обнаружили, что темный шоколад может продлить молодость. Это происходит из-за высокого содержания в нем цинка, который предупреждает окисление клеток. А защитить кости от рахита поможет витамин D2. Также доказано, что употреблять шоколад лучше зимой, а не летом, поскольку он может влиять на количество глюкозы в крови именно в холодное время года.
По версии британских ученых, шоколад может заменить средства от кашля. Дело в том, что в какао-бобах содержится теобромин, который способствует нормальной работе легких человека. Поэтому лакомство из этих бобов поможет быстрее избавиться от кашля. А исследования сотрудников Нидерландского Института показало, что данную сладость можно использовать для профилактики атеросклероза за счет того, что он способен расширять кровеносные сосуды. Это позволяет быстрее и легче избавляться от холестериновых бляшек, которые несут в себе огромную опасность.
Группа ученых из США и Германии обнаружили, что темный шоколад может продлить молодость. Это происходит из-за высокого содержания в нем цинка, который предупреждает окисление клеток. А защитить кости от рахита поможет витамин D2. Также доказано, что употреблять шоколад лучше зимой, а не летом, поскольку он может влиять на количество глюкозы в крови именно в холодное время года.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:14