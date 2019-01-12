Один человек пострадал при взрыве в ТЦ Киева





Сообщение о взрыве поступило около 12 часов по местному времени. Эпицентром событий стал торговый центр, расположенный на улице Борщаговской. Но месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.По предварительной информации, взрыв случился на третьем этаже здания во время проведения там ремонтных работ.В настоящее время правоохранительные органы украинской столицы устанавливают причины взрыва. Известно, что в результате инцидента пострадал мужчина, у которого диагностирована травма руки.