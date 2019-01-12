Nissan выпустила тизер новой концепции Mystery Electric
Японская компания Nissan запустила в Сеть первый тизер своего нового концепт-кара Mystery Electric. Прототип будущей машины концерн планирует представить на международной выставке автомобилей и технологий "Североамериканский международный автосалон", которая пройдет в Детройте.
Видеоролик, который опубликовали сотрудники пресс-службы Nissan, является достаточно коротким и не способен раскрыть новую концепцию бренда. Предполагается, что японская новинка воплотит в себе технологии нового поколения Nissan Intelligent Mobility. Если присмотреться к предоставленным кадрам, можно сделать выводы, что отличительной характеристикой автомобиля станет решетка на радиаторе, ветровое стекло, а также плавная крыша. Разработчики сообщают, что основная задача Mystery Electric показать потенциальному пользователю инновационные технологии компании.
Ранее вице-президент японского автопроизводителя по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса сообщал, что новый концепт-кар – это электромобиль. В его комплектацию будет входить новинка среди аккумуляторов, которая при меньшем размере имеет плотность энергии намного выше.
Видеоролик, который опубликовали сотрудники пресс-службы Nissan, является достаточно коротким и не способен раскрыть новую концепцию бренда. Предполагается, что японская новинка воплотит в себе технологии нового поколения Nissan Intelligent Mobility. Если присмотреться к предоставленным кадрам, можно сделать выводы, что отличительной характеристикой автомобиля станет решетка на радиаторе, ветровое стекло, а также плавная крыша. Разработчики сообщают, что основная задача Mystery Electric показать потенциальному пользователю инновационные технологии компании.
Ранее вице-президент японского автопроизводителя по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса сообщал, что новый концепт-кар – это электромобиль. В его комплектацию будет входить новинка среди аккумуляторов, которая при меньшем размере имеет плотность энергии намного выше.
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:20