Nissan выпустила тизер новой концепции Mystery Electric





Видеоролик, который опубликовали сотрудники пресс-службы Nissan, является достаточно коротким и не способен раскрыть новую концепцию бренда. Предполагается, что японская новинка воплотит в себе технологии нового поколения Nissan Intelligent Mobility. Если присмотреться к предоставленным кадрам, можно сделать выводы, что отличительной характеристикой автомобиля станет решетка на радиаторе, ветровое стекло, а также плавная крыша. Разработчики сообщают, что основная задача Mystery Electric показать потенциальному пользователю инновационные технологии компании.Ранее вице-президент японского автопроизводителя по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса сообщал, что новый концепт-кар – это электромобиль. В его комплектацию будет входить новинка среди аккумуляторов, которая при меньшем размере имеет плотность энергии намного выше.