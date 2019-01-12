Том Харди назвал новорождённого сына в честь Форреста Гампа

41-летний британский актёр Харди стал отцом в третий раз, подарив сыну имя любимого киноперсонажа. Друзья звёздной семьи рассказали, что малыш похож на папу как вылитый. Для 37-летней Шарлотты Райли, супруги звезды, ребёнок стал вторым. Пара уже воспитывает трёхлетнюю дочку, однако до сих пор не раскрыла ни её имени, ни внешности.К личной жизни и семейным вопросом Харди подходит очень серьёзно, не подпуская журналистов и папарацци к жене и детям. Недавно знаменитостей преследовала фанатка артиста, из-за чего чете пришлось на время покинуть Лондон.Однако теперь семья вернулась в столицу, где заботится о новорождённом Форресте, ведя тихую скромную жизнь. Отметим, что поженились Харди и Райли в 2014 году. От предыдущих отношений у актёра также есть сын Луи 10 лет.