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Том Харди назвал новорождённого сына в честь Форреста Гампа

Том Харди назвал новорождённого сына в честь Форреста Гампа, фильм о котором очень любит. Том Хэнкс, исполнивший роль персонажа одноимённой картины, лично отблагодарил родителей малыша за их выбор.
Том Харди назвал новорождённого сына в честь Форреста Гампа

41-летний британский актёр Харди стал отцом в третий раз, подарив сыну имя любимого киноперсонажа. Друзья звёздной семьи рассказали, что малыш похож на папу как вылитый. Для 37-летней Шарлотты Райли, супруги звезды, ребёнок стал вторым. Пара уже воспитывает трёхлетнюю дочку, однако до сих пор не раскрыла ни её имени, ни внешности.

К личной жизни и семейным вопросом Харди подходит очень серьёзно, не подпуская журналистов и папарацци к жене и детям. Недавно знаменитостей преследовала фанатка артиста, из-за чего чете пришлось на время покинуть Лондон.

Однако теперь семья вернулась в столицу, где заботится о новорождённом Форресте, ведя тихую скромную жизнь. Отметим, что поженились Харди и Райли в 2014 году. От предыдущих отношений у актёра также есть сын Луи 10 лет.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:45

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