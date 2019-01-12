Украина закупила более 10 ударных беспилотников у Турции
Украина решила закупить более 10 ударных летательных устройств Bayraktar TB2 у Турции. Петр Порошенко полагает, что соглашение по приобретению беспилотников позволит улучшить взаимоотношения между Киевом и Анкарой.
Как сообщает издание "Слово и дело", согласно соглашению Украина, получит партию турецких разведывательных беспилотных аппаратов Bayraktar TB2, насчитывающую 12 устройств. Договор был подписан турецкой компанией-производителем Baykar Makina и "Укрборонпромом".
Глава государства Петр Порошенко отметил, что беспиотные аппараты компании Baykar Makina - одни из самых современных устройств на военном рынке, комплектующиеся высокоточными боеголовками. Новые ударные аппараты успешно поражают бронетехнику и инженерные сооружения.
Как сообщает издание "Слово и дело", согласно соглашению Украина, получит партию турецких разведывательных беспилотных аппаратов Bayraktar TB2, насчитывающую 12 устройств. Договор был подписан турецкой компанией-производителем Baykar Makina и "Укрборонпромом".
Глава государства Петр Порошенко отметил, что беспиотные аппараты компании Baykar Makina - одни из самых современных устройств на военном рынке, комплектующиеся высокоточными боеголовками. Новые ударные аппараты успешно поражают бронетехнику и инженерные сооружения.
Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:09