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В Китае нашли гробницу в форме логотипа Xbox

Уникальную находку сделали китайские археологи, которые обнаружили прежде неизвестную науке гробницу династии Цинь. Особенностью находки стала ее Х-образная форма, а многие любители истории даже увидели в ее конструкции сходство с логотипом Xbox, игровой приставки от Microsoft.

В Китае нашли гробницу в форме логотипа Xbox

Открытие вызвало большой интерес не только у представителей науки, но и у простых обывателей. Округлая форма древней усыпальницы в сочетании с крестообразной надстройкой создает стойкое впечатление сходства с известным логотипом, хотя возраст постройки превышает 2,2 тысячи лет.

В Китае нашли гробницу в форме логотипа Xbox

Китайские пользователи выложили в Сеть небольшой ролик, который был снят при помощи беспилотника, дабы каждый желающий смог полюбоваться на древнюю загадочную гробницу. И пока ученые предпочитают хранить молчание по поводу своей находки, эти кадры и фотографии остаются единственным достоверным материалом, позволяющим увидеть объект с высоты птичьего полета.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:09

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