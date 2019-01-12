В Китае нашли гробницу в форме логотипа Xbox





Открытие вызвало большой интерес не только у представителей науки, но и у простых обывателей. Округлая форма древней усыпальницы в сочетании с крестообразной надстройкой создает стойкое впечатление сходства с известным логотипом, хотя возраст постройки превышает 2,2 тысячи лет.Китайские пользователи выложили в Сеть небольшой ролик, который был снят при помощи беспилотника, дабы каждый желающий смог полюбоваться на древнюю загадочную гробницу. И пока ученые предпочитают хранить молчание по поводу своей находки, эти кадры и фотографии остаются единственным достоверным материалом, позволяющим увидеть объект с высоты птичьего полета.