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В ночном небе США заметили треугольный НЛО

В ночном небе США заметили треугольный НЛО. На днях в YouTube появилась видеозапись, где запечатлено быстрое передвижение неизвестного светящегося треугольника в ночном небе. Автор ролика использовал обычный телескоп, который оснащен камерой и прибором ночного видения.
В ночном небе США заметили треугольный НЛО

Как утверждает мужчина, летящий объект пролетел на очень большой скорости, и это точно не комета, спутник или МКС. Его форма имела правильный треугольник и от него исходил свет. Большинство зрителей YouTube предположили, что астроному удалось «поймать» полет загадочного американского самолета «TR-3B Astra». По одной из версий многочисленных слухов, это судно построили американские специалисты согласно технологиям внеземных цивилизаций. У них появилась такая возможность, когда неподалеку от городка Розуэлл (Нью-Мексико, США) военным удалось сбить «летающую тарелку». Этот самолет представляет собой также треугольник, но черного цвета, способный развивать невероятную скорость, и его мощности хватает, чтобы улететь в космос.

Однако нашлись и те пользователи, которые отметили, что это просто НЛО. По словам большинства уфологов, представители внеземных цивилизаций довольно часто пролетаю в атмосфере Голубой планеты. Особенно часто их можно встретить, когда небо темное, поскольку это позволяет быть незамеченными.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:32

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