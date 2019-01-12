В ночном небе США заметили треугольный НЛО





Как утверждает мужчина, летящий объект пролетел на очень большой скорости, и это точно не комета, спутник или МКС. Его форма имела правильный треугольник и от него исходил свет. Большинство зрителей YouTube предположили, что астроному удалось «поймать» полет загадочного американского самолета «TR-3B Astra». По одной из версий многочисленных слухов, это судно построили американские специалисты согласно технологиям внеземных цивилизаций. У них появилась такая возможность, когда неподалеку от городка Розуэлл (Нью-Мексико, США) военным удалось сбить «летающую тарелку». Этот самолет представляет собой также треугольник, но черного цвета, способный развивать невероятную скорость, и его мощности хватает, чтобы улететь в космос.Однако нашлись и те пользователи, которые отметили, что это просто НЛО. По словам большинства уфологов, представители внеземных цивилизаций довольно часто пролетаю в атмосфере Голубой планеты. Особенно часто их можно встретить, когда небо темное, поскольку это позволяет быть незамеченными.