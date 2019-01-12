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Cadillac разработает конкурента электромобилям Tesla

По мнению руководителей General Motors, бренду Cadillac по силам стать главным флагманом автоконцерна, который смог бы создавать исключительно электрокары. На данный момент продолжается разработка нового транспортного средства, задача которого – конкурировать с электромобилями от Tesla.
Cadillac разработает конкурента электромобилям Tesla

Инсайдеры заявили, что на следующей неделе совет директоров General Motors одобрит новый план развития, согласно которому, Cadillac, входящий в состав концерна, будет выпускать только электрические премиум-модели. Вполне возможно, первую из них оснастят платформой BEV3. Более подробной информации о новой модели на данный момент не предоставлено, даже неизвестно, каким типом кузова будет обладать данный электрокар. Напомним, что ранее выпуск транспортных средств с электродвижком был положен на Chevrolet, однако модели Volt и Bolt решили снять с продаж ввиду очень низкого показателя реализаций.

К 2021 году в концерне General Motors намерены представить новую платформу, на которой будут построены все будущие электрокары корпорации. Стоит добавить и о анонсе модернизированной системы аккумуляторных батарей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:20

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