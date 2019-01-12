Cadillac разработает конкурента электромобилям Tesla





Инсайдеры заявили, что на следующей неделе совет директоров General Motors одобрит новый план развития, согласно которому, Cadillac, входящий в состав концерна, будет выпускать только электрические премиум-модели. Вполне возможно, первую из них оснастят платформой BEV3. Более подробной информации о новой модели на данный момент не предоставлено, даже неизвестно, каким типом кузова будет обладать данный электрокар. Напомним, что ранее выпуск транспортных средств с электродвижком был положен на Chevrolet, однако модели Volt и Bolt решили снять с продаж ввиду очень низкого показателя реализаций.К 2021 году в концерне General Motors намерены представить новую платформу, на которой будут построены все будущие электрокары корпорации. Стоит добавить и о анонсе модернизированной системы аккумуляторных батарей.