Саша Черно планирует похудеть на 50 килограмм

«Уверена, что в этот раз у тебя все получится! Мы с тобой!» - пишут в Сети.





По словам одной из самых эпатажных девушек реалити-шоу «Дом-2», в наступившем 2019 году она намерена сбросить 50 лишних килограмм.Не секрет, что Черно уже несколько лет борется со своим весом. Было время, когда в этом девушке помогало даже руководство проекта, которое пообещало Саше за каждый сброшенный килограмм выплатить 10 тысяч рублей. Впрочем, даже такое заманчивое вознаграждение не повлияло на избранницу Оганесяна, которая в итоге не только не похудела, но и набрала еще больший вес.Несколько часов назад Александра разместила на официальном портале телепроекта «Дом-2» пост, темой которого стало ее похудение. По словам Черно, она хочет похудеть на 50 килограмм. Если учесть тот момент, что на данный момент вес девушки составляет 130 килограмм, то это значит, что у супруги Иосифа в планах достичь отметки в 85 килограмм.Почему Саша хочет сбросить именно 50 килограмм, девушка не стала объяснять, но вполне возможно, что это связано с ее желанием обзавестись детьми. Ранее Черно и Оганесян уже говорили о том, что проходили необходимые обследования, после которых врач заявил, что девушке, прежде чем беременеть, нужно сбросить лишний вес.К слову, свежий пост Черно не остался незамеченным. Один за другим фолловеры принялись хватить Сашу и желать ей успеха в этом довольно нелегком для нее процессе.