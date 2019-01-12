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Возлюбленная Фредди Меркьюри получила 50 млн долларов за фильм "Богемская рапсодия"

Гражданская жена лидера легендарной рок-группы «Queen» Мэри Остин получила более 50 млн долларов за биографический фильм под названием "Богемская рапсодия". Возлюбленная Фредди Меркьюри после смерти британской звезды получает 50% от доходов всех произведений, связанных с именем артиста, информирует издание Daily Mirror.

Возлюбленная Фредди Меркьюри получила 50 млн долларов за фильм "Богемская рапсодия"

Драма "Богемская рапсодия", посвященная знаменитому рок-музыканту парсийского происхождения Фредди Меркьюри, стал самым кассовым произведением не только в США, но и во всем мире. Картина вышла на экраны в 2018 году и собрала 600 млн евро (771,1 млн долларов). Из этих денег гонорар в сумме 40 млн евро (51,4 млн долларов) заплатили бывшей гражданской жене солиста «Queen» Мэри Остин.
Возлюбленная Фредди Меркьюри получила 50 млн долларов за фильм "Богемская рапсодия"

Интересно, что избраннице британского исполнителя участвовать в фильме не пришлось. Мэри Остин только дала разрешение на создание и показ проекта режиссера Брайана Синглера.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:02

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