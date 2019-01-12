Возлюбленная Фредди Меркьюри получила 50 млн долларов за фильм "Богемская рапсодия"





Драма "Богемская рапсодия", посвященная знаменитому рок-музыканту парсийского происхождения Фредди Меркьюри, стал самым кассовым произведением не только в США, но и во всем мире. Картина вышла на экраны в 2018 году и собрала 600 млн евро (771,1 млн долларов). Из этих денег гонорар в сумме 40 млн евро (51,4 млн долларов) заплатили бывшей гражданской жене солиста «Queen» Мэри Остин.Интересно, что избраннице британского исполнителя участвовать в фильме не пришлось. Мэри Остин только дала разрешение на создание и показ проекта режиссера Брайана Синглера.