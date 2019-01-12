Экс-участница «Дома-2» и подруга Агибаловых Валерия Кашубина родила второго ребёнка

Многочисленные телезрители «Дома-2» помнят, как Валерия появилась в Периметре. Тогда девушка во всеуслышание заявляла, что намерена стать супругой Николая Должанского, однако отношениям парочки не суждено было закончиться свадьбой.Впрочем, ни одни отношения Кашубиной не имели успех в стенах скандально-известной телестройки. Более того, некоторое время Валерию считали любовницей Глеба Жемчугова (Клубнички). Однако и эти отношения оказались мимолетной связью, которая, несмотря на то, что девушка и желала иметь продолжение, тут же оборвалась.В итоге Валерия довольно быстро покинула Периметр, где ее ожидало очередное разочарование. После того, как Кашубина вышла замуж и родила первенца, ее брак довольно быстро распался. Долгое время девушка ни с кем не встречалась, но судьба оказалась к ней благосклонна и послала бывшей участнице «Дома-2» нового возлюбленного.Вчера Валерия разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщила подписчикам радостную новость. Оказывается, что 10 января в семье Кашубиной родился второй малыш, появления которого, по словам девушки, они с супругом очень сильно ждали.На данный момент Валерия продолжает принимать поздравления с рождением сына. Пока неизвестно, как звезда «Дома-2» решила назвать мальчика, вполне возможно, что Кашубина намерено скрывает имя наследника.