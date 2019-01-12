В США мужчина зафиксировал странную аномалию у озера в Новом Орлеане





Многие эксперты давно пытаются доказать, что Голубая планета не имеет шарообразной формы. Американец опубликовал видеоролик, где запечатлел необычную странность: самое высокое здание Нового Орлеана под названием One Shell Square было видно почти полностью, хотя оно расположено достаточно далеко от места локации мужчины. А первые этажи скрывала вода, что может доказать, что у Земли форма шара.Однако житель Мандевилля высчитал, что между ним и Новым Орлеаном примерно 45 километров. Из этого следует, что грунт должен быть опущен примерно на 150 метров, а у небоскреба 212 метров. В итоге в поле зрения автора эксперимента должны оказаться только 15 этажей. По мнению американца, это может говорить о том, что теория о круглой Земле может быть ошибочной.