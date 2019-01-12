В США мужчина зафиксировал странную аномалию у озера в Новом Орлеане
Американец, проживающий в городке Мандевилль смог рассмотреть странную аномалию на озере Пончартрейн (Новый Орлеан, США). С помощью мощного «зума» на своей видеокамере он приблизил расположенное через водоем здание высотой в 51 этаж и увидел около 40 этажей. Но следуя теории о круглой Земле, ему было бы доступно только 15.
Многие эксперты давно пытаются доказать, что Голубая планета не имеет шарообразной формы. Американец опубликовал видеоролик, где запечатлел необычную странность: самое высокое здание Нового Орлеана под названием One Shell Square было видно почти полностью, хотя оно расположено достаточно далеко от места локации мужчины. А первые этажи скрывала вода, что может доказать, что у Земли форма шара.
Однако житель Мандевилля высчитал, что между ним и Новым Орлеаном примерно 45 километров. Из этого следует, что грунт должен быть опущен примерно на 150 метров, а у небоскреба 212 метров. В итоге в поле зрения автора эксперимента должны оказаться только 15 этажей. По мнению американца, это может говорить о том, что теория о круглой Земле может быть ошибочной.
Многие эксперты давно пытаются доказать, что Голубая планета не имеет шарообразной формы. Американец опубликовал видеоролик, где запечатлел необычную странность: самое высокое здание Нового Орлеана под названием One Shell Square было видно почти полностью, хотя оно расположено достаточно далеко от места локации мужчины. А первые этажи скрывала вода, что может доказать, что у Земли форма шара.
Однако житель Мандевилля высчитал, что между ним и Новым Орлеаном примерно 45 километров. Из этого следует, что грунт должен быть опущен примерно на 150 метров, а у небоскреба 212 метров. В итоге в поле зрения автора эксперимента должны оказаться только 15 этажей. По мнению американца, это может говорить о том, что теория о круглой Земле может быть ошибочной.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:05