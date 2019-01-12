АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

В США мужчина зафиксировал странную аномалию у озера в Новом Орлеане

Американец, проживающий в городке Мандевилль смог рассмотреть странную аномалию на озере Пончартрейн (Новый Орлеан, США). С помощью мощного «зума» на своей видеокамере он приблизил расположенное через водоем здание высотой в 51 этаж и увидел около 40 этажей. Но следуя теории о круглой Земле, ему было бы доступно только 15.

В США мужчина зафиксировал странную аномалию у озера в Новом Орлеане

Многие эксперты давно пытаются доказать, что Голубая планета не имеет шарообразной формы. Американец опубликовал видеоролик, где запечатлел необычную странность: самое высокое здание Нового Орлеана под названием One Shell Square было видно почти полностью, хотя оно расположено достаточно далеко от места локации мужчины. А первые этажи скрывала вода, что может доказать, что у Земли форма шара.

Однако житель Мандевилля высчитал, что между ним и Новым Орлеаном примерно 45 километров. Из этого следует, что грунт должен быть опущен примерно на 150 метров, а у небоскреба 212 метров. В итоге в поле зрения автора эксперимента должны оказаться только 15 этажей. По мнению американца, это может говорить о том, что теория о круглой Земле может быть ошибочной.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы получили первую фотографию
Экс-участница «Дома-2» и подруга
Назван список самых высокооплачиваемых
В США мужчина зафиксировал странную
iPhone 2019 года получит самый быстрый
Зонд InSight начал изучение
Дочь Пескова покупает в Европе одежду
Представлен рендер внедорожного
В Японии начались продажи частной
Ирина Дубцова опровергла слухи о
Ученые: Мужчины переживают свою боль
Брат Меган Маркл оказался в вытрезвителе
Пикап SsangYong Rexton Sports
Ольга Бузова пытается убедить
Кажетта Ахметжанова ответила Соболеву
Кроссовер Renault RBC на базе Datsun
Александр Цекало развёлся с сестрой
Медики рассказали, кому нельзя
Дмитрию Тарасову пришлось вернуться в
В центре Парижа раздался мощный взрыв
Названы 5 самых необходимых вещей,
Друзья Елены Майоровой рассказали о
Специалисты назвали 5 самых громких
Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия
Ольга Бузова в Instagram заговорила
Опубликован рендер квадратного
Виктория Дайнеко лечит острый бронхит с
Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard
Юлия Началова о подагре: «Боль такая,
Звезда «Дома-2» Егор Холявин сильно
Просмотреть все новости