Google прекращает производство плеера Chromecast Audio





Представители Google пояснили свое решение тем, что с развитием новых технологий программа 2015 года уже не актуальна. Chromecast Audio считается самым доступным и простым способом, который позволяет осуществлять беспроводную передачу музыку с мобильного телефона на колонки. Учитывая то, что большая часть производителей в стандартную комплектацию устройств начали вносить поддержку Chromecast такой девайс, как плеер Chromecast Audio автоматически становится ненужным. Отметим, что по сообщению представителей корпорации, устройства, которые уже приобретены пользователями, продолжат обслуживаться.Разработчики американской транснациональной корпорации продолжают работать над расширением ассортимента аппаратных решений. На сегодняшний день Google уже имеет ряд разнообразных девайсов, позволяющих прослушивать музыкальные произведения.