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Дочь Пескова покупает в Европе одежду дешевле, чем в России

Дочь Дмитрия Пескова рассказала, что покупает в Европе одежду дешевле, чем в России. Дорогие вещи студентка старается приобретать лишь на собственные деньги.
Дочь Пескова покупает в Европе одежду дешевле, чем в России

Лиза Пескова дала российскому изданию интервью, в котором рассказала, как живут молодые европейские миллениалы, и на что предпочитают тратить деньги. Дочь пресс-секретаря президента отметила свою скромность и непритязательность в одежде. Пескова призналась, что многие девушки вкладывают гораздо больше денег в косметику и уход за телом, нежели в гардероб. Это связано с тем, что даже масс-маркет предоставляет много стильной и довольно качественной одежды.

Сама модница носит некоторые вещи годами, а от часов и вовсе отказалась, ведь под рукой есть смартфон. В детстве Пескова получила в подарок от отца люксовые часы Swatch, но после этого не тратилась на столь дорогие аксессуары.

Европейская молодёжь, по признанию дочери политика, не позволяет себе тратить родительские деньги. Сама Пескова тоже подрабатывает, вкладывая в дорогостоящие приобретения собственные финансы. Машину Пескова предпочитает водить сама, ведь ей так комфортней и безопасней. Дорогой одежде знаменитость предпочла бы запоминающееся путешествие.

Ранее Лиза Пескова раскритиковала пьющих на праздники россиян, чем вызвала немало критики в свой адрес.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:31

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