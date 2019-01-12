Астрономы получили первую фотографию черной дыры





Черная дыра находится в середине Млечного Пути, и ученые пока не уверены, что конкретно попало к ним в объектив. Поскольку это могла быть и М87, которая отличается своей огромной массой. Главная загвоздка в том, что от нее не исходит свет, а вокруг нее вращается диск, это характерно и для нейтронных звезд. Теперь эксперты пытаются найти на изображении «тень», чтобы опровергнуть или доказать, что она у таких объектов есть. Ведь она может быть на фоне излучения и соответствовать ее формам.На сегодняшний день астрономы занимаются более подробным изучением полученных данных, а заключение смогут опубликовать к весне текущего года.