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Астрономы получили первую фотографию черной дыры

Астрономам удалось сделать снимок черной дыры при помощи телескопа Event Horizon Telescope и получить невероятно четкое изображение. У объекта теперь появилось название Стрелец A*, а находится он на расстоянии более чем 26000 световых лет от Земли.
Астрономы получили первую фотографию черной дыры

Черная дыра находится в середине Млечного Пути, и ученые пока не уверены, что конкретно попало к ним в объектив. Поскольку это могла быть и М87, которая отличается своей огромной массой. Главная загвоздка в том, что от нее не исходит свет, а вокруг нее вращается диск, это характерно и для нейтронных звезд. Теперь эксперты пытаются найти на изображении «тень», чтобы опровергнуть или доказать, что она у таких объектов есть. Ведь она может быть на фоне излучения и соответствовать ее формам.

На сегодняшний день астрономы занимаются более подробным изучением полученных данных, а заключение смогут опубликовать к весне текущего года.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:30

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