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Назван список самых высокооплачиваемых вакансий января

Аналитики назвали список самых высокооплачиваемых вакансий января 2019 года в российских городах. По подсчетам экспертов, средняя зарплата, предлагаемая потенциальным сотрудникам, составляет в этом месяце около 48696 рублей.

Назван список самых высокооплачиваемых вакансий января

По наблюдениям специалистов, одну из самых привлекательных по зарплате вакансий предлагают работодатели в Москве. Врачу-гинекологу, репродуктологу в одной из клиник столицы готовы платить от 574 тыс. рублей. Вакансии с зарплатой свыше 500 тыс. рублей предлагают крупные московские компании менеджерам по продажам нефтепродуктов, а также человеку, готовому взять на себя обязанности технического директора.

На четвертом месте в рейтинге оказалась должность специалиста по фреймворку автотекстов (python developer) в американской IT-компании, находящейся в столице. Работодатели предлагают зарплату в 4 тыс. долларов в месяц.

Пятое место с "вкусным" предложением по заработку досталось Владивостоку. Здесь 500 тыс. рублей месяц готовы платить финансовому директору.
Назван список самых высокооплачиваемых вакансий января

Исследование коснулось 9 городов России. В списке оказалось 20 выгодных предложений от работодателей. Замыкающей список стала вакансия в Казани: заработная плата в 60-200 тыс. рублей в месяц предлагается менеджеру по работе с корпоративными клиентами.



 
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Экономика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:14

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