Назван список самых высокооплачиваемых вакансий января





По наблюдениям специалистов, одну из самых привлекательных по зарплате вакансий предлагают работодатели в Москве. Врачу-гинекологу, репродуктологу в одной из клиник столицы готовы платить от 574 тыс. рублей. Вакансии с зарплатой свыше 500 тыс. рублей предлагают крупные московские компании менеджерам по продажам нефтепродуктов, а также человеку, готовому взять на себя обязанности технического директора.На четвертом месте в рейтинге оказалась должность специалиста по фреймворку автотекстов (python developer) в американской IT-компании, находящейся в столице. Работодатели предлагают зарплату в 4 тыс. долларов в месяц.Пятое место с "вкусным" предложением по заработку досталось Владивостоку. Здесь 500 тыс. рублей месяц готовы платить финансовому директору.Исследование коснулось 9 городов России. В списке оказалось 20 выгодных предложений от работодателей. Замыкающей список стала вакансия в Казани: заработная плата в 60-200 тыс. рублей в месяц предлагается менеджеру по работе с корпоративными клиентами.