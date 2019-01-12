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iPhone 2019 года получит самый быстрый в мире Wi-Fi

Мобильный телефон серии iPhone 2019 года от американской компании Apple получит самый быстрый в мире Wi-Fi. Новый стандарт сможет обеспечить скоростную передачу данных.
iPhone 2019 года получит самый быстрый в мире Wi-Fi

Она станет в разы быстрее существующей. По появившейся в Сети информации, стало известно, что iPhone, который выйдет осенью 2019 года, сможет поддерживать Wi-Fi 6. Заметим, что данная система на сегодняшний день находится в разработке. Предполагается, что она будет самой быстрой в сегменте беспроводной связи.

Эксперты утверждают, что Wi-Fi 6 увеличит скорость на 40 % по сравнению с существующим Wi-Fi 5. Новинки от корпорации Apple будут работать дольше в автономном режиме. Это станет возможным с помощью обновленной системы энергосбережения. Смартфон этого года получит модернизированный Face ID. Теперь он будет обладать повышенной мощностью проектора точек, что позволит сканеру работать в несколько раз быстрее. В Интернете бытует мнение, что девайс нового поколения получит тройную основную камеру.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:00

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