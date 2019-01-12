Зонд InSight начал изучение сейсмических колебаний на Марсе





Организация CNES, занимавшаяся постройкой аппарата InSight, сообщила о завершающим этапе тестирования зонда и готовности сейсмометра отслеживать "марсотрясения". 1 января калибровка модуля подошла к концу, он развернул солнечные батареи, обеспечивающие питание, и механическая рука установила на равнине Элизий специальный сейсмограф. Такого рода прибор был доставлен на Марс впервые, что является большим прорывом для геофизиков.Кроме того, InSight при помощи термометра будет измерять температуру в недрах планеты. Отследить колебания небесного тела и изучить внутреннюю структуру позволит высокоточный сейсмограф.Три года подряд аппарат будет дожидаться подземных толчков. От физических повреждений прибор защитит специальная крышка, установленная механической рукой.Отметим, что запустить InSight NASA хотело ещё в 2016, но столкнулось с техническими трудностями. В 2008 году на Марсе функционировал другой зонд-геолог "Финикс".