Зонд InSight начал изучение сейсмических колебаний на Марсе
Зонд InSight, приземлившийся на планету в конце декабря, начал поиск сейсмических колебаний на Марсе. Измерение толчков позволит учёным исследовать структуру недр Красной планеты.
Организация CNES, занимавшаяся постройкой аппарата InSight, сообщила о завершающим этапе тестирования зонда и готовности сейсмометра отслеживать "марсотрясения". 1 января калибровка модуля подошла к концу, он развернул солнечные батареи, обеспечивающие питание, и механическая рука установила на равнине Элизий специальный сейсмограф. Такого рода прибор был доставлен на Марс впервые, что является большим прорывом для геофизиков.
Кроме того, InSight при помощи термометра будет измерять температуру в недрах планеты. Отследить колебания небесного тела и изучить внутреннюю структуру позволит высокоточный сейсмограф.
Три года подряд аппарат будет дожидаться подземных толчков. От физических повреждений прибор защитит специальная крышка, установленная механической рукой.
Отметим, что запустить InSight NASA хотело ещё в 2016, но столкнулось с техническими трудностями. В 2008 году на Марсе функционировал другой зонд-геолог "Финикс".
Организация CNES, занимавшаяся постройкой аппарата InSight, сообщила о завершающим этапе тестирования зонда и готовности сейсмометра отслеживать "марсотрясения". 1 января калибровка модуля подошла к концу, он развернул солнечные батареи, обеспечивающие питание, и механическая рука установила на равнине Элизий специальный сейсмограф. Такого рода прибор был доставлен на Марс впервые, что является большим прорывом для геофизиков.
Кроме того, InSight при помощи термометра будет измерять температуру в недрах планеты. Отследить колебания небесного тела и изучить внутреннюю структуру позволит высокоточный сейсмограф.
Три года подряд аппарат будет дожидаться подземных толчков. От физических повреждений прибор защитит специальная крышка, установленная механической рукой.
Отметим, что запустить InSight NASA хотело ещё в 2016, но столкнулось с техническими трудностями. В 2008 году на Марсе функционировал другой зонд-геолог "Финикс".
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:45