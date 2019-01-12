АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Представлен рендер внедорожного хетчбэка Ford Focus RS 4×4

Известный дизайнер Ubisoft Райан Приск на официальной страничке в Facebook опубликовал рендер Ford Focus RS 4×4. Это хетчбэк с мощной подсветкой и большими колесами, именно так автор изображения видит данную модель.

Представлен рендер внедорожного хетчбэка Ford Focus RS 4&#215;4

Изначально кажется, что на картинке представлен Ford Focus RS, хотя это и верно, но он «потерпел» несколько изменений. За счет огромных колес пришлось избавиться от значительной части «крыльев» и заднего бампера. Теперь это внедорожник с внушительной радиаторной решеткой, а рядом установлены несколько светодиодных фар.

Но как бы там, ни было, это всего лишь зарисовка от дизайнеров и в реальности Ford Focus RS 4×4 понадобится еще много доработок. Например, узкие щели в решетки не смогут обеспечить достаточное охлаждение мощного двигателя. А еще кузов оказался слишком высоко над землей, что может затруднить свободный доступ в салон.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы получили первую фотографию
Экс-участница «Дома-2» и подруга
Назван список самых высокооплачиваемых
В США мужчина зафиксировал странную
iPhone 2019 года получит самый быстрый
Зонд InSight начал изучение
Дочь Пескова покупает в Европе одежду
Представлен рендер внедорожного
В Японии начались продажи частной
Ирина Дубцова опровергла слухи о
Ученые: Мужчины переживают свою боль
Брат Меган Маркл оказался в вытрезвителе
Пикап SsangYong Rexton Sports
Ольга Бузова пытается убедить
Кажетта Ахметжанова ответила Соболеву
Кроссовер Renault RBC на базе Datsun
Александр Цекало развёлся с сестрой
Медики рассказали, кому нельзя
Дмитрию Тарасову пришлось вернуться в
В центре Парижа раздался мощный взрыв
Названы 5 самых необходимых вещей,
Друзья Елены Майоровой рассказали о
Специалисты назвали 5 самых громких
Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия
Ольга Бузова в Instagram заговорила
Опубликован рендер квадратного
Виктория Дайнеко лечит острый бронхит с
Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard
Юлия Началова о подагре: «Боль такая,
Звезда «Дома-2» Егор Холявин сильно
Просмотреть все новости