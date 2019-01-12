Представлен рендер внедорожного хетчбэка Ford Focus RS 4×4





Изначально кажется, что на картинке представлен Ford Focus RS, хотя это и верно, но он «потерпел» несколько изменений. За счет огромных колес пришлось избавиться от значительной части «крыльев» и заднего бампера. Теперь это внедорожник с внушительной радиаторной решеткой, а рядом установлены несколько светодиодных фар.Но как бы там, ни было, это всего лишь зарисовка от дизайнеров и в реальности Ford Focus RS 4×4 понадобится еще много доработок. Например, узкие щели в решетки не смогут обеспечить достаточное охлаждение мощного двигателя. А еще кузов оказался слишком высоко над землей, что может затруднить свободный доступ в салон.