Ольга Бузова пытается убедить аудиторию, что не делала пластику

«Бузова, тебе не удастся обмануть нас! Всем понятно, что ты делала пластику, зачем хоть это скрывать? Бородина, в отличии от тебя, никогда не скрывает ничего от поклонников!» - пишут в Сети.





Известно, что в 18 лет Ольга Бузова выглядела совершено по-другому. По мнению фолловеров, многие искусственные усовершенствования на самом деле не помогли телезнаменитости, ведь ее преображения лишь немного изменили ту картинку, которую они видели ранее.Впрочем, Ольга не признается, что делала пластические операции и пытается убедить публику, что ее внешний вид является результатом тщательного ухода за собой, а также следствием занятий спортом и чудодейственной силой различной дорогостоящей косметики.Почти каждый день Бузова публикует у себя на страничке в Instagram новые Stories, в которых демонстрирует подписчикам, какими косметическими средствами она пользуется, и что помогает ей в свои 33 года сохранять молодость.Но читатели по-прежнему не верят ведущей реалити-шоу «Дом-2», так как убеждены в том, что никакая косметика не может до такой степени изменить человека. А некоторые пользователи Сети и вовсе заявляют, что невооруженным взглядом можно увидеть исправления на лице Бузовой.По мнению фолловеров, пластический хирург подправил Ольге не только ее «длинный нос», но и сделал ее губы более пухлыми и сочными, что ей совершенно не идет.