Ольга Бузова пытается убедить аудиторию, что не делала пластику
Бузовой все сложнее и сложнее удается убедить интернет-пользователей, что она никогда не делала пластических операций.
Известно, что в 18 лет Ольга Бузова выглядела совершено по-другому. По мнению фолловеров, многие искусственные усовершенствования на самом деле не помогли телезнаменитости, ведь ее преображения лишь немного изменили ту картинку, которую они видели ранее.
Впрочем, Ольга не признается, что делала пластические операции и пытается убедить публику, что ее внешний вид является результатом тщательного ухода за собой, а также следствием занятий спортом и чудодейственной силой различной дорогостоящей косметики.
Почти каждый день Бузова публикует у себя на страничке в Instagram новые Stories, в которых демонстрирует подписчикам, какими косметическими средствами она пользуется, и что помогает ей в свои 33 года сохранять молодость.
Но читатели по-прежнему не верят ведущей реалити-шоу «Дом-2», так как убеждены в том, что никакая косметика не может до такой степени изменить человека. А некоторые пользователи Сети и вовсе заявляют, что невооруженным взглядом можно увидеть исправления на лице Бузовой.
По мнению фолловеров, пластический хирург подправил Ольге не только ее «длинный нос», но и сделал ее губы более пухлыми и сочными, что ей совершенно не идет.
Известно, что в 18 лет Ольга Бузова выглядела совершено по-другому. По мнению фолловеров, многие искусственные усовершенствования на самом деле не помогли телезнаменитости, ведь ее преображения лишь немного изменили ту картинку, которую они видели ранее.
Впрочем, Ольга не признается, что делала пластические операции и пытается убедить публику, что ее внешний вид является результатом тщательного ухода за собой, а также следствием занятий спортом и чудодейственной силой различной дорогостоящей косметики.
Почти каждый день Бузова публикует у себя на страничке в Instagram новые Stories, в которых демонстрирует подписчикам, какими косметическими средствами она пользуется, и что помогает ей в свои 33 года сохранять молодость.
Но читатели по-прежнему не верят ведущей реалити-шоу «Дом-2», так как убеждены в том, что никакая косметика не может до такой степени изменить человека. А некоторые пользователи Сети и вовсе заявляют, что невооруженным взглядом можно увидеть исправления на лице Бузовой.
По мнению фолловеров, пластический хирург подправил Ольге не только ее «длинный нос», но и сделал ее губы более пухлыми и сочными, что ей совершенно не идет.
«Бузова, тебе не удастся обмануть нас! Всем понятно, что ты делала пластику, зачем хоть это скрывать? Бородина, в отличии от тебя, никогда не скрывает ничего от поклонников!» - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:42