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В Японии начались продажи частной мини-подлодки

В Японии стартовали продажи частной мини-подлодки под названием Japang. Производством субмарины занимается местная компания AOI Marine.
В Японии начались продажи частной мини-подлодки

Двухместная подлодка весит немногим больше четырех тонн, а ее длина - 4,78 метра. При таких параметрах она погружается на глубину не более 80 метров. По сообщению разработчиков, субмарину может приобрести каждый, кто пожелает. Ее стоимость составляет 160 миллионов йен, что равняется примерно 1,5 миллионов долларов США.

В состав корпуса устройства входит акрил и сталь. Подлодка имеет стеклянный откидной фонарь, через который производится процесс посадки-высадки пассажиров. Функционирует субмарина с помощью литий-ионных батарей. Их полного заряда хватит на четырехчасовое любование подводной красотой. Japang оснастили двумя электромоторами с мощностью 13,5 лошадиных сил, за счет этого она способна развить скорость до семи узлов (13 километров в час). Однако разработчики рекомендуют не ускоряться более чем до пяти узлов, это поможет сохранить заряд аккумуляторов. Управление подводной лодкой осуществляется с помощью джойстика. Информация, касающаяся работы систем, выводится на экран центральной панели.

Изначально компания AOI Marine будет поставлять свою разработку только на потребительский рынок Японии. Со временем планируется запустить продажу и за рубежом.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:19

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