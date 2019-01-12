Ирина Дубцова опровергла слухи о беременности, показав фигуру в купальнике

Ирина Дубцова публикует в своем аккаунте Instagram фотографии с райского уголка планеты. Новогодние каникулы певица решила провести именно там, на Мальдивах. И первое время она показывала фотографии, где была в одежде, скрывающей ее фигуру. Многие поклонники заподозрили, что звезда в «интересном» положении, если скрывает живот.Ирина Дубцова практически сразу отреагировала на данные пересуды, показав стройную фигуру и осиную талию, которую изящно подчеркнул красивый купальник. Под постом она написала так: «Поцелуйчик для немногочисленных возмущающихся и подозревающих меня в сокрытии «чего-то». Хотела слегка подзагореть, а потом уже фотографии в купальниках». Через некоторое время, она опубликовала новый пост, под которым заявила, что не беременна, поскольку находится не в браке.