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Ирина Дубцова опровергла слухи о беременности, показав фигуру в купальнике

Знаменитая российская певица Ирина Дубцова решила опровергнуть слухи о собственной беременности и в Instagram показала фигуру в сдельном желтом купальнике. Артистка отдыхает на Мальдивах и делится с подписчиками свежими снимками.
Ирина Дубцова опровергла слухи о беременности, показав фигуру в купальнике

Ирина Дубцова публикует в своем аккаунте Instagram фотографии с райского уголка планеты. Новогодние каникулы певица решила провести именно там, на Мальдивах. И первое время она показывала фотографии, где была в одежде, скрывающей ее фигуру. Многие поклонники заподозрили, что звезда в «интересном» положении, если скрывает живот.

Ирина Дубцова практически сразу отреагировала на данные пересуды, показав стройную фигуру и осиную талию, которую изящно подчеркнул красивый купальник. Под постом она написала так: «Поцелуйчик для немногочисленных возмущающихся и подозревающих меня в сокрытии «чего-то». Хотела слегка подзагореть, а потом уже фотографии в купальниках». Через некоторое время, она опубликовала новый пост, под которым заявила, что не беременна, поскольку находится не в браке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:14

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