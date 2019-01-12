Ученые: Мужчины переживают свою боль сильнее женщин





Оказывается, сильный пол более склонен к запоминанию болезненных чувств, а затем их представители показывают острую реакцию на их повторное появление. Примечательно, что женщины не страдают от повышенной чувствительности. В эксперименте ученых из США приняли участие сотни добровольцев, которым нужно было испытать боль от мелких ожогов и дать им оценку по шкале от 0 до 100 баллов.Вторую группу испытуемых попросили позаниматься спортом в стягивающем манжете. Через некоторое время эксперимент решили повторить. По его итогам, мужчины признавались о усилении боли от ожогов, от женщин подобных заявлений, как правило, не поступало.