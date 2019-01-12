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Александр Цекало развёлся с сестрой Веры Брежневой и готовится к новой свадьбе

Александр Цекало признался, что развёлся с сестрой Веры Брежневой и готовится к новой свадьбе с возлюбленной Дариной. О новой пассии актёра стало известно после поездки пары в Рим.
Александр Цекало развёлся с сестрой Веры Брежневой и готовится к новой свадьбе

Во время отдыха в ресторане Италии папарацци засняли обедающего с неизвестной брюнеткой Цекало, который на тот момент скрывал разрыв отношений с Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой. Когда на 57-летнего продюсера посыпались обвинения в измене, тот не выдержал и рассказал, что Дарина ему вовсе не любовница, а невеста и будущая жена.

С матерью своих детей, с которой познакомился в Украине десять лет назад, Цекало не живёт. С новой пассией он стал до того близок, что решил сделать предложение руки и сердца.

"Мы с Дариной очень любим друг друга, и роман наш начался не вчера". - рассказывает Цекало.

Напомним, что артист уже пережил скандальный развод с Лолитой Милявской, после чего и сошёлся с родственницей Брежневой. Галушка родила мужу на 23 года старше себя сына Михаила и дочку Сашу.

"Любовь – единственная в мире вещь, которой нельзя дать слишком много", - цитирует Цекало Генри Миллера.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:22

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