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Брат Меган Маркл оказался в вытрезвителе

Сотрудники полиции штата Орегон задержали 52-летнего Томаса Маркла-младшего за нарушение правил дорожного-движения. Брат Меган Маркл оказался в вытрезвителе из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде.

Брат Меган Маркл оказался в вытрезвителе

Сводный брат беременной супруги престолонаследника Великобритании принца Гарри опять замечен в нарушении правопорядка. В этот раз родственник бывшей звезды Голливуда был задержан за пьяное вождение автомобиля. Полицейские определили с помощью алкотестера, что Томас Маркл-младший управлял транспортным средством, будучи выпившим.

Автомобиль нарушителя пришлось конфисковать, а 52-летнего Томаса отправить в вытрезвитель. Пагубная привычка к бывшей актрисе не имеет отношения и появилась у её брата давно, рассказала сводная сестра Меган Маркл Саманта.
Брат Меган Маркл оказался в вытрезвителе

Несмотря на то, что беременная ныне жена внука британской королевы прекратила общение с Томасом Марклом-младшим, эта ситуация - очередной повод для её переживаний, так как может стать причиной для громкого скандала.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:50

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