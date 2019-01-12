Брат Меган Маркл оказался в вытрезвителе





Сводный брат беременной супруги престолонаследника Великобритании принца Гарри опять замечен в нарушении правопорядка. В этот раз родственник бывшей звезды Голливуда был задержан за пьяное вождение автомобиля. Полицейские определили с помощью алкотестера, что Томас Маркл-младший управлял транспортным средством, будучи выпившим.Автомобиль нарушителя пришлось конфисковать, а 52-летнего Томаса отправить в вытрезвитель. Пагубная привычка к бывшей актрисе не имеет отношения и появилась у её брата давно, рассказала сводная сестра Меган Маркл Саманта.Несмотря на то, что беременная ныне жена внука британской королевы прекратила общение с Томасом Марклом-младшим, эта ситуация - очередной повод для её переживаний, так как может стать причиной для громкого скандала.