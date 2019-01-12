Пикап SsangYong Rexton Sports представят на мировом рынке





Этот внедорожник получил надежную пружинную подвеску и возможность установить дополнительные рессоры на заднюю часть. Под капотом у него установлен турбодизельный мотор на 2,2 литра и 181 л.с. А управляет всем этим 6-позиционная коробка автомат. Его длина достигает чуть более 5 метров, а грузовой части отведено 1,61 м. Примерная стоимость составит 1,7 млн рублей.Ранее автомобиль предлагался на зарубежных рынках как SsangYong Musso, а после того, как Rexton Sports решили «растянуть», у него в названии появилась короткая приставка Khan. Вскоре данную модель увидят и жители других стран.