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Пикап SsangYong Rexton Sports представят на мировом рынке

Южнокорейская машиностроительная компания SsangYong представила новый пикап, который позднее отправится на мировые автосалоны. Новый SsangYong Rexton Sports Khan будет отличаться от предшественника лишь размерами и дополнительным словом в названии.

Пикап SsangYong Rexton Sports представят на мировом рынке

Этот внедорожник получил надежную пружинную подвеску и возможность установить дополнительные рессоры на заднюю часть. Под капотом у него установлен турбодизельный мотор на 2,2 литра и 181 л.с. А управляет всем этим 6-позиционная коробка автомат. Его длина достигает чуть более 5 метров, а грузовой части отведено 1,61 м. Примерная стоимость составит 1,7 млн рублей.

Ранее автомобиль предлагался на зарубежных рынках как SsangYong Musso, а после того, как Rexton Sports решили «растянуть», у него в названии появилась короткая приставка Khan. Вскоре данную модель увидят и жители других стран.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:46

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