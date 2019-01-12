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Дмитрию Тарасову пришлось вернуться в Москву, чтобы не встретиться с Ольгой Бузовой на Мальдивах

Известный футболист Дмитрий Тарасов поспешно покинул Мальдивы, побаиваясь встретиться с бывшей супругой Ольгой Бузовой.

Многие российские знаменитости предпочли встречать Новый 2019 год не в холодной столице, а в теплых краях. Одним из первых на Мальдивы отправился в компании всего своего семейства Тарасов, экс-муж Бузовой.

Дмитрию Тарасову пришлось вернуться в Москву, чтобы не встретиться с Ольгой Бузовой на Мальдивах

Сразу же после Нового года о своем отпуске заговорила и Ольга, которая не стала называть место, куда она планирует полететь, но все-таки отметила, что ее ждет незабываемый отдых. Еще тогда интернет-пользователи начали говорить о том, что Бузова может отправиться на Мальдивы, где хочет не только набраться сил, но и испортить каникулы Тарасову.

Впрочем, вместо спортсмена и его новой супруги новоиспеченная певица встретила на островах Анастасию Волочкову, которая и раскрыла название курорта у себя на страничке в Instagram. В итоге Дмитрию пришлось вернуться в Москву, чтобы совершено случайно не повстречаться на Мальдивах с экс-супругой.

Дмитрию Тарасову пришлось вернуться в Москву, чтобы не встретиться с Ольгой Бузовой на Мальдивах

По мнению фолловеров, Бузова испортила отпуск Тарасову намеренно, ведь до сих пор обижена на футболиста из-за его предательства.

«Бузова, когда ты уже наконец успокоишься? Прошло уже 2 года, а ты все пытаешься отомстить Тарасову! Отпусти всю эту ситуацию, и тогда он еще не раз вспомнит тебя!» - раздают Бузовой советы в Сети.

К слову, на данный момент Ольга довольно активно принялась публиковать в личном микроблоге записи, которые она посвящает тайному любовнику.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:11

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