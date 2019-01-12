Кажетта Ахметжанова ответила Соболеву на разоблачающий фильм об экстрасенсах "Идущие к чёрту"

Кажетта Ахметжанова, участвовавшая в "Битве Экстрасенсов" и получившая благодаря этому большую популярность у российских клиентов, высказалась по поводу фильма "Идущие к чёрту" Соболева. Расследование о том, как маги и колдуны с помощью руководства канала "ТНТ" обманывают людей и наживаются на их горе, активно обсуждается в социальных сетях и затронуло большинство героев мистического шоу.Ахметжанова призналась, что использует свой дар во благо, однако негативно настроенные личности склонны во всех своих проблемах винить экстрасенсов, а не самих себя. Недобросовестные СМИ же пользуются возможностью, чтобы очернить ясновидящих, даже не зная истинной природы их силы.Ахметжановой, по её словам, никогда не "сливали" информацию об участниках съёмок. Экстрасенсы постоянно работают с разными людьми и узнавать факты о приглашённых гостях им никто не помогает.Несмотря на это, многие зрители отечественных телеканалов готовы обратиться в суд на "ТНТ" и самих "шарлатанов", которые зарабатывают на людях вот уже 19 сезонов подряд.