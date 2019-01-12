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Кажетта Ахметжанова ответила Соболеву на разоблачающий фильм об экстрасенсах "Идущие к чёрту"

Кажетта Ахметжанова ответила режиссёру Борису Соболеву на разоблачающий фильм об экстрасенсах "Идущие к чёрту". Документальная картина вызвала большой зрительский ажиотаж на канале "Россия 1".
Кажетта Ахметжанова ответила Соболеву на разоблачающий фильм об экстрасенсах "Идущие к чёрту"

Кажетта Ахметжанова, участвовавшая в "Битве Экстрасенсов" и получившая благодаря этому большую популярность у российских клиентов, высказалась по поводу фильма "Идущие к чёрту" Соболева. Расследование о том, как маги и колдуны с помощью руководства канала "ТНТ" обманывают людей и наживаются на их горе, активно обсуждается в социальных сетях и затронуло большинство героев мистического шоу.

Ахметжанова призналась, что использует свой дар во благо, однако негативно настроенные личности склонны во всех своих проблемах винить экстрасенсов, а не самих себя. Недобросовестные СМИ же пользуются возможностью, чтобы очернить ясновидящих, даже не зная истинной природы их силы.

Ахметжановой, по её словам, никогда не "сливали" информацию об участниках съёмок. Экстрасенсы постоянно работают с разными людьми и узнавать факты о приглашённых гостях им никто не помогает.

Несмотря на это, многие зрители отечественных телеканалов готовы обратиться в суд на "ТНТ" и самих "шарлатанов", которые зарабатывают на людях вот уже 19 сезонов подряд.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:35

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