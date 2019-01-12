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Кроссовер Renault RBC на базе Datsun Cross представят в мае

Французский автопроизводитель Renault в мае этого года представит новинку - модель RBC. Машина будет функционировать на базе Datsun Cross.
Кроссовер Renault RBC на базе Datsun Cross представят в мае

Марка Renault планирует запустить на потребительский рынок в конце весны 2019 года свой обновленный трехрядный кроссовер. Вся детальная информация о технических характеристиках автомобиля будет доступна ближе к дате выпуска. На данный момент есть предположения, что он получит бензиновый двигатель объемом 1,2 литра и мощностью 78 лошадиных сил. Приобретая кросс-вэн Renault RBC, пользователь сможет выбрать переднеприводную модель с установленной механической коробкой передач или с вариатором.

Дизайн средства передвижения также не известен. Недавно фотошпионам удалось заметить автомобиль во время прохождения испытаний. Под камуфляжной защитой они смогли рассмотреть схожесть с Datsun Cross. Решетка радиатора немного преобразится, хотя все равно останется с чертами, узнаваемыми для Renault.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:23

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