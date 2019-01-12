Кроссовер Renault RBC на базе Datsun Cross представят в мае





Марка Renault планирует запустить на потребительский рынок в конце весны 2019 года свой обновленный трехрядный кроссовер. Вся детальная информация о технических характеристиках автомобиля будет доступна ближе к дате выпуска. На данный момент есть предположения, что он получит бензиновый двигатель объемом 1,2 литра и мощностью 78 лошадиных сил. Приобретая кросс-вэн Renault RBC, пользователь сможет выбрать переднеприводную модель с установленной механической коробкой передач или с вариатором.Дизайн средства передвижения также не известен. Недавно фотошпионам удалось заметить автомобиль во время прохождения испытаний. Под камуфляжной защитой они смогли рассмотреть схожесть с Datsun Cross. Решетка радиатора немного преобразится, хотя все равно останется с чертами, узнаваемыми для Renault.