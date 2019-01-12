АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сказала первое слово «папа»

Родительницу Дмитрия Дмитренко шокировало, какое первое слово сказала ее маленькая внучка Василиса.

Пока любимая супруга Дмитренко Ольга Рапунцель продолжает бить себя в грудь и во всеуслышание заявлять, что она является прекрасной матерью, Дмитрий смирно выполняет свой родительский долг.

Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сказала первое слово «папа»

Многие участники, ведущие и телезрители реалити-шоу «Дом-2» обратили внимание на то, что именно Дмитренко то и дело играется или кормит маленькую Василису. Более того, Дмитрий даже просыпается раньше Рапунцель и развлекает наследницу, чтобы его супруга могла чуть подольше поспать.

Вполне вероятно, что именно поэтому никого не удивило, когда первым словом Василисы стало «папа», ведь Дмитренко проводит с малышкой больше времени, чем Рапунцель. О счастливом событии сообщил сам Дмитрий, который вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир и заявил, что сам не ожидал такого поворота событий.

Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сказала первое слово «папа»

Правда, Дмитренко не стал особо акцентировать на этом внимание, ведь, по его словам, малышка пытается сказать и слово «мама». А вот мать Дмитрия Людмила Николаевна не стала скрывать своего изумления. Родительница участника «Дома-2» отметила, что так не должно быть.

Судя по всему, мать Дмитренко в очередной раз убедилась в том, что ее сыну досталась совершенно не та супруга, о которой она мечтала. К слову, с мнением Людмилы Николаевной согласны и многие телезрители, которые уже давно указывают на то, что Рапунцель не проявляет заботу и любовь к своей дочери.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Брат Меган Маркл оказался в вытрезвителе
Пикап SsangYong Rexton Sports
Ольга Бузова пытается убедить
Кажетта Ахметжанова ответила Соболеву
Кроссовер Renault RBC на базе Datsun
Александр Цекало развёлся с сестрой
Медики рассказали, кому нельзя
Дмитрию Тарасову пришлось вернуться в
В центре Парижа раздался мощный взрыв
Названы 5 самых необходимых вещей,
Друзья Елены Майоровой рассказали о
Специалисты назвали 5 самых громких
Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия
Ольга Бузова в Instagram заговорила
Опубликован рендер квадратного
Виктория Дайнеко лечит острый бронхит с
Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard
Юлия Началова о подагре: «Боль такая,
Звезда «Дома-2» Егор Холявин сильно
Компания Lenovo запатентовала чертежи
73-летняя мать Наташи Королевой
Диетологи назвали 5 типов продуктов,
"Иногда перегибаю я, иногда – меня":
Британец открыл гостиничный номер
Xiaomi представила "умную" домашнюю
Максим Галкин показал, как легко его
Анастасия Костенко в Instagram
Чиновница посоветовала врачам
Hisense представила первый в мире
Разведчики Северного флота отрабатывают
Просмотреть все новости