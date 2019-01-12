Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сказала первое слово «папа»





Пока любимая супруга Дмитренко Ольга Рапунцель продолжает бить себя в грудь и во всеуслышание заявлять, что она является прекрасной матерью, Дмитрий смирно выполняет свой родительский долг.Многие участники, ведущие и телезрители реалити-шоу «Дом-2» обратили внимание на то, что именно Дмитренко то и дело играется или кормит маленькую Василису. Более того, Дмитрий даже просыпается раньше Рапунцель и развлекает наследницу, чтобы его супруга могла чуть подольше поспать.Вполне вероятно, что именно поэтому никого не удивило, когда первым словом Василисы стало «папа», ведь Дмитренко проводит с малышкой больше времени, чем Рапунцель. О счастливом событии сообщил сам Дмитрий, который вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир и заявил, что сам не ожидал такого поворота событий.Правда, Дмитренко не стал особо акцентировать на этом внимание, ведь, по его словам, малышка пытается сказать и слово «мама». А вот мать Дмитрия Людмила Николаевна не стала скрывать своего изумления. Родительница участника «Дома-2» отметила, что так не должно быть.Судя по всему, мать Дмитренко в очередной раз убедилась в том, что ее сыну досталась совершенно не та супруга, о которой она мечтала. К слову, с мнением Людмилы Николаевной согласны и многие телезрители, которые уже давно указывают на то, что Рапунцель не проявляет заботу и любовь к своей дочери.