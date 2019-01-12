Медики рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
Многие православные люди в обязательном порядке в ночь на 19 января отправляются к водоемам, чтобы окунуться в проруби. Однако медики предупреждают, что не всем можно подвергать свой организм такому стрессу.
Если у человека нет никаких противопоказаний, и он абсолютно здоров, то данная процедура поможет укрепить здоровье. Что касается самого процесса погружения в воду, то его нужно совершать очень аккуратно: не спешить и окунаться постепенно. Стоит выбрать специально оборудованную прорубь для этого праздника. Через несколько дней после обряда нужно обязательно обратить внимание на свое самочувствие: температура тела, сыпь на коже и так далее. Если что-то беспокоит, то немедленно нужно обращаться к врачам.
А вот несколько противопоказаний, с которыми нельзя погружаться в ледяную воду: заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, диабет, любые хронические заболевания, гинекологические и проблемы с почками. Также запрещается употребление алкогольных напитков, вопреки мнению о согреве, наоборот, спиртные напитки могут сильнее охладить организм, а кровеносные сосуды могут отреагировать непредсказуемо. После процедуры нужно хорошо обтереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить чашку горячего чая.
Ранее телеведущая Лариса Вербицкая предостерегла любителей ныряния в прорубь, заявив, что это может быть опасным для здоровья.
Если у человека нет никаких противопоказаний, и он абсолютно здоров, то данная процедура поможет укрепить здоровье. Что касается самого процесса погружения в воду, то его нужно совершать очень аккуратно: не спешить и окунаться постепенно. Стоит выбрать специально оборудованную прорубь для этого праздника. Через несколько дней после обряда нужно обязательно обратить внимание на свое самочувствие: температура тела, сыпь на коже и так далее. Если что-то беспокоит, то немедленно нужно обращаться к врачам.
А вот несколько противопоказаний, с которыми нельзя погружаться в ледяную воду: заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, диабет, любые хронические заболевания, гинекологические и проблемы с почками. Также запрещается употребление алкогольных напитков, вопреки мнению о согреве, наоборот, спиртные напитки могут сильнее охладить организм, а кровеносные сосуды могут отреагировать непредсказуемо. После процедуры нужно хорошо обтереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить чашку горячего чая.
Ранее телеведущая Лариса Вербицкая предостерегла любителей ныряния в прорубь, заявив, что это может быть опасным для здоровья.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:11