Специалисты назвали 5 самых громких премьер российского авторынка в 2018 году





Первое место занял немецкий флагман. Родстер от немецкого автоконцерна был создан на самой последней платформе бренда, которая, к слову, также будет присутствовать и в Toyota Supra. Отличительная особенность новинки – открытый верх и соблюдение баланса между комфортом и спортивной составляющей. Второе и третье место также заняли представители немецкого автопрома: речь идёт о электрокаре, призванным конкурировать с Tesla Model X, и. Следом разместился, однако новинка будет продаваться только с марта нынешнего года.ТОП-5 замыкают, отличающиеся богатым выбором комплектаций, а также особой нацеленностью на автолюбителей США.