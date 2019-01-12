Специалисты назвали 5 самых громких премьер российского авторынка в 2018 году
Эксперты неоднократно отмечали о том, что в прошлом году на российском рынке дебютировало немало хороших моделей. Поэтому, специалисты решили выделить пять самых интересных из них.
Первое место занял немецкий флагман BMW Z4. Родстер от немецкого автоконцерна был создан на самой последней платформе бренда, которая, к слову, также будет присутствовать и в Toyota Supra. Отличительная особенность новинки – открытый верх и соблюдение баланса между комфортом и спортивной составляющей. Второе и третье место также заняли представители немецкого автопрома: речь идёт о электрокаре Audi e-Tron, призванным конкурировать с Tesla Model X, и Mercedes EQC. Следом разместился BMW X7, однако новинка будет продаваться только с марта нынешнего года.
ТОП-5 замыкают Hyundai Palisade и Lincoln Aviator, отличающиеся богатым выбором комплектаций, а также особой нацеленностью на автолюбителей США.
Первое место занял немецкий флагман BMW Z4. Родстер от немецкого автоконцерна был создан на самой последней платформе бренда, которая, к слову, также будет присутствовать и в Toyota Supra. Отличительная особенность новинки – открытый верх и соблюдение баланса между комфортом и спортивной составляющей. Второе и третье место также заняли представители немецкого автопрома: речь идёт о электрокаре Audi e-Tron, призванным конкурировать с Tesla Model X, и Mercedes EQC. Следом разместился BMW X7, однако новинка будет продаваться только с марта нынешнего года.
ТОП-5 замыкают Hyundai Palisade и Lincoln Aviator, отличающиеся богатым выбором комплектаций, а также особой нацеленностью на автолюбителей США.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:42