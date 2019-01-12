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Специалисты назвали 5 самых громких премьер российского авторынка в 2018 году

Эксперты неоднократно отмечали о том, что в прошлом году на российском рынке дебютировало немало хороших моделей. Поэтому, специалисты решили выделить пять самых интересных из них.
Специалисты назвали 5 самых громких премьер российского авторынка в 2018 году

Первое место занял немецкий флагман BMW Z4. Родстер от немецкого автоконцерна был создан на самой последней платформе бренда, которая, к слову, также будет присутствовать и в Toyota Supra. Отличительная особенность новинки – открытый верх и соблюдение баланса между комфортом и спортивной составляющей. Второе и третье место также заняли представители немецкого автопрома: речь идёт о электрокаре Audi e-Tron, призванным конкурировать с Tesla Model X, и Mercedes EQC. Следом разместился BMW X7, однако новинка будет продаваться только с марта нынешнего года.

ТОП-5 замыкают Hyundai Palisade и Lincoln Aviator, отличающиеся богатым выбором комплектаций, а также особой нацеленностью на автолюбителей США.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:42

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