Названы 5 самых необходимых вещей, которые должны быть в автомобиле
Специалисты назвали 5 самых необходимых вещей, которые должны быть в каждом автомобиле. От всех проблем подстраховаться невозможно, но большинство непредвиденных ситуаций в дороге с базовым набором автомобилисту удастся избежать.
Автоэксперты считают, что собираясь в дорогу, нужно вспомнить о такой необходимой вещи, как аптечка. Лекарственные средства, входящие в сертифицированный набор, не только помогают оказать первую медицинскую помощь в случае аварии, но также не помешают, если состояние здоровья водителя или пассажира вдруг резко ухудшилось.
Ещё одна вещь, входящая в комплектацию машины, прописанная в правилах ПДД - огнетушитель. Легко воспламеняемое топливо, высокие температуры и проблемы с электропроводкой могут стать очагом пожара и справится с ним поможет огнетушитель.
Эксперты вспомнили о такой полезной штуке, как механический насос. Зачастую проколы незначительны, и шина в этом случае спускает очень медленно. Используя насос, можно дотянуть на пробитом колесе до ближайшей шиномонтажки, не заменяя колесо посреди дороги.
Не обойтись водителю и без набора инструментов, включающих автомобильный домкрат, без которого нельзя заменить поврежденное колесо. Ещё один важный элемент - буксировочный трос. Этот предмет помогает отбуксировать автомобиль с помощью любого другого транспортного средства, если возникнет такая необходимость.
Вышеперечисленные вещи помогут избежать многих проблем, возникающих в пути, подвели итог эксперты.
Автоэксперты считают, что собираясь в дорогу, нужно вспомнить о такой необходимой вещи, как аптечка. Лекарственные средства, входящие в сертифицированный набор, не только помогают оказать первую медицинскую помощь в случае аварии, но также не помешают, если состояние здоровья водителя или пассажира вдруг резко ухудшилось.
Ещё одна вещь, входящая в комплектацию машины, прописанная в правилах ПДД - огнетушитель. Легко воспламеняемое топливо, высокие температуры и проблемы с электропроводкой могут стать очагом пожара и справится с ним поможет огнетушитель.
Эксперты вспомнили о такой полезной штуке, как механический насос. Зачастую проколы незначительны, и шина в этом случае спускает очень медленно. Используя насос, можно дотянуть на пробитом колесе до ближайшей шиномонтажки, не заменяя колесо посреди дороги.
Не обойтись водителю и без набора инструментов, включающих автомобильный домкрат, без которого нельзя заменить поврежденное колесо. Ещё один важный элемент - буксировочный трос. Этот предмет помогает отбуксировать автомобиль с помощью любого другого транспортного средства, если возникнет такая необходимость.
Вышеперечисленные вещи помогут избежать многих проблем, возникающих в пути, подвели итог эксперты.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:56