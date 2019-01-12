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Названы 5 самых необходимых вещей, которые должны быть в автомобиле

Специалисты назвали 5 самых необходимых вещей, которые должны быть в каждом автомобиле. От всех проблем подстраховаться невозможно, но большинство непредвиденных ситуаций в дороге с базовым набором автомобилисту удастся избежать.

Названы 5 самых необходимых вещей, которые должны быть в автомобиле

Автоэксперты считают, что собираясь в дорогу, нужно вспомнить о такой необходимой вещи, как аптечка. Лекарственные средства, входящие в сертифицированный набор, не только помогают оказать первую медицинскую помощь в случае аварии, но также не помешают, если состояние здоровья водителя или пассажира вдруг резко ухудшилось.
Названы 5 самых необходимых вещей, которые должны быть в автомобиле

Ещё одна вещь, входящая в комплектацию машины, прописанная в правилах ПДД - огнетушитель. Легко воспламеняемое топливо, высокие температуры и проблемы с электропроводкой могут стать очагом пожара и справится с ним поможет огнетушитель.

Эксперты вспомнили о такой полезной штуке, как механический насос. Зачастую проколы незначительны, и шина в этом случае спускает очень медленно. Используя насос, можно дотянуть на пробитом колесе до ближайшей шиномонтажки, не заменяя колесо посреди дороги.

Не обойтись водителю и без набора инструментов, включающих автомобильный домкрат, без которого нельзя заменить поврежденное колесо. Ещё один важный элемент - буксировочный трос. Этот предмет помогает отбуксировать автомобиль с помощью любого другого транспортного средства, если возникнет такая необходимость.
Названы 5 самых необходимых вещей, которые должны быть в автомобиле

Вышеперечисленные вещи помогут избежать многих проблем, возникающих в пути, подвели итог эксперты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:56

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