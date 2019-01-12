Названы 5 самых необходимых вещей, которые должны быть в автомобиле





Автоэксперты считают, что собираясь в дорогу, нужно вспомнить о такой необходимой вещи, как. Лекарственные средства, входящие в сертифицированный набор, не только помогают оказать первую медицинскую помощь в случае аварии, но также не помешают, если состояние здоровья водителя или пассажира вдруг резко ухудшилось.Ещё одна вещь, входящая в комплектацию машины, прописанная в правилах ПДД -. Легко воспламеняемое топливо, высокие температуры и проблемы с электропроводкой могут стать очагом пожара и справится с ним поможет огнетушитель.Эксперты вспомнили о такой полезной штуке, как механический. Зачастую проколы незначительны, и шина в этом случае спускает очень медленно. Используя насос, можно дотянуть на пробитом колесе до ближайшей шиномонтажки, не заменяя колесо посреди дороги.Не обойтись водителю и без набора инструментов, включающих автомобильный, без которого нельзя заменить поврежденное колесо. Ещё один важный элемент -. Этот предмет помогает отбуксировать автомобиль с помощью любого другого транспортного средства, если возникнет такая необходимость.Вышеперечисленные вещи помогут избежать многих проблем, возникающих в пути, подвели итог эксперты.