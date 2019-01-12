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Ольга Бузова в Instagram заговорила цитатами из женских пабликов

Новоиспеченная российская артистка Ольга Бузова опубликовала в личном блоге фразу, взятую из женских пабликов.

Еще с участия Бузовой в реалити-шоу «Дом-2» над ней принялись подшучивать как над типичной глупой блондинкой. Только тогда будущей знаменитости было всего 18 лет, поэтому многие воспринимали ее неразумность довольно мило.

Ольга Бузова в Instagram заговорила цитатами из женских пабликов

Сейчас же Ольга уже давным-давно не юная девушка, ведь совсем скоро ей исполнится 33 года. Впрочем, те, кто ждал услышать от певицы что-то достойное, сильно обманулись, ведь даже у себя на страничке в Instagram Бузова говорит не своими словами, а цитатами из женских пабликов.

Стоит отметить, что женские группы являются особенным сообществом, где то и дело появляются красивые и яркие картинки и не связанные с ними по содержанию небольшие высказывания, в которых, по мнению представительниц слабого пола, содержится «правда жизни».

Ольга Бузова в Instagram заговорила цитатами из женских пабликов

Как оказалось, на один из таких пабликов подписана и Ольга Бузова, которая довольно часто подсматривает в группе записи для своего микроблога. Интернет-пользователи сразу же обратили внимание на то, что телезнаменитость опубликовала не свое выражение, а недоброжелатели звезды поспешили в очередной раз упрекнуть ее в этом.

«Бузова, а ты сама ничего не можешь умного придумать? Только и знаешь, как по женским группам воровать фразочки! У тебя же столько высших образований или и они были куплены?» - пишут злопыхатели Ольги в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:29

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