АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard Edition

В средине осени прошлого года китайская компания Vivo Communication Technology Co. Ltd. представила смартфон Vivo Z3i. Анонс новой версии, имеющей название Vivo Z3i Standard Edition, состоялся на днях.
Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard Edition

Модель мобильного телефона Z3i Standard Edition от разработчика Vivo имеет номер 1813A/T. В гаджет установили жидкокристаллический дисплей, который имеет вырез в виде капли для фронтальной камеры. Диагональ экрана 6,3 дюйма и разрешение 2280х1080 пикселей. Производитель наделил смартфон однокристальной системой MediaTek Helio P60, которая имеет оперативную память объемом 6 гигабайт. Энергонезависимая память в устройстве рассчитана на 128 гигабайт. Помимо этого, девайс оснащен слотом для установления флэш-карты microSD.

Мобильный телефон оснащен аккумулятором, емкость которого составляет 3315 мА/ч. Разблокировка гаджета предусмотрена двумя способами. Первый с помощью датчика отпечатка пальца на задней панели. Вторым способом выступает разблокировка по лицу владельца. Предполагается, что новинка Vivo Z3i Standard Edition поступит на потребительский рынок со стоимостью 295 долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова в Instagram заговорила
Опубликован рендер квадратного
Виктория Дайнеко лечит острый бронхит с
Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard
Юлия Началова о подагре: «Боль такая,
Звезда «Дома-2» Егор Холявин сильно
Компания Lenovo запатентовала чертежи
73-летняя мать Наташи Королевой
Диетологи назвали 5 типов продуктов,
"Иногда перегибаю я, иногда – меня":
Британец открыл гостиничный номер
Xiaomi представила "умную" домашнюю
Максим Галкин показал, как легко его
Анастасия Костенко в Instagram
Чиновница посоветовала врачам
Hisense представила первый в мире
Разведчики Северного флота отрабатывают
На Аляске обнаружили коллекцию
Звезда "Дома-2" Римма Пенджиева
Мария Порошина показала первое фото
Маргарита Овсянникова старается
Юлия Ефременкова вместе с Сергеем
Ольга Красько призналась, что родила
Шпинат поможет вылечить алкоголизм и
Алине Загитовой изготовили коньки из
В России разработали 4D радар для
В смартфонах Alcatel обнаружили
Новинка от Procter & Gamble закрасит
Учёные нашли вещество, предотвращающее
Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела
Просмотреть все новости