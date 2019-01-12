Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard Edition





Модель мобильного телефона Z3i Standard Edition от разработчика Vivo имеет номер 1813A/T. В гаджет установили жидкокристаллический дисплей, который имеет вырез в виде капли для фронтальной камеры. Диагональ экрана 6,3 дюйма и разрешение 2280х1080 пикселей. Производитель наделил смартфон однокристальной системой MediaTek Helio P60, которая имеет оперативную память объемом 6 гигабайт. Энергонезависимая память в устройстве рассчитана на 128 гигабайт. Помимо этого, девайс оснащен слотом для установления флэш-карты microSD.Мобильный телефон оснащен аккумулятором, емкость которого составляет 3315 мА/ч. Разблокировка гаджета предусмотрена двумя способами. Первый с помощью датчика отпечатка пальца на задней панели. Вторым способом выступает разблокировка по лицу владельца. Предполагается, что новинка Vivo Z3i Standard Edition поступит на потребительский рынок со стоимостью 295 долларов.