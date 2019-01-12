Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard Edition
В средине осени прошлого года китайская компания Vivo Communication Technology Co. Ltd. представила смартфон Vivo Z3i. Анонс новой версии, имеющей название Vivo Z3i Standard Edition, состоялся на днях.
Модель мобильного телефона Z3i Standard Edition от разработчика Vivo имеет номер 1813A/T. В гаджет установили жидкокристаллический дисплей, который имеет вырез в виде капли для фронтальной камеры. Диагональ экрана 6,3 дюйма и разрешение 2280х1080 пикселей. Производитель наделил смартфон однокристальной системой MediaTek Helio P60, которая имеет оперативную память объемом 6 гигабайт. Энергонезависимая память в устройстве рассчитана на 128 гигабайт. Помимо этого, девайс оснащен слотом для установления флэш-карты microSD.
Мобильный телефон оснащен аккумулятором, емкость которого составляет 3315 мА/ч. Разблокировка гаджета предусмотрена двумя способами. Первый с помощью датчика отпечатка пальца на задней панели. Вторым способом выступает разблокировка по лицу владельца. Предполагается, что новинка Vivo Z3i Standard Edition поступит на потребительский рынок со стоимостью 295 долларов.
Модель мобильного телефона Z3i Standard Edition от разработчика Vivo имеет номер 1813A/T. В гаджет установили жидкокристаллический дисплей, который имеет вырез в виде капли для фронтальной камеры. Диагональ экрана 6,3 дюйма и разрешение 2280х1080 пикселей. Производитель наделил смартфон однокристальной системой MediaTek Helio P60, которая имеет оперативную память объемом 6 гигабайт. Энергонезависимая память в устройстве рассчитана на 128 гигабайт. Помимо этого, девайс оснащен слотом для установления флэш-карты microSD.
Мобильный телефон оснащен аккумулятором, емкость которого составляет 3315 мА/ч. Разблокировка гаджета предусмотрена двумя способами. Первый с помощью датчика отпечатка пальца на задней панели. Вторым способом выступает разблокировка по лицу владельца. Предполагается, что новинка Vivo Z3i Standard Edition поступит на потребительский рынок со стоимостью 295 долларов.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00