73-летняя мать Наташи Королевой покорила Майами дерзким мини

«Молодец Людмила! Покажи всем этим злюкам-гадюкам как надо жить!», «Мама Люда давай, давай, зажигай!», «Самоирония и позитив - это то, что нужно в этом возрасте. Всем, кто пишет гадости, от души желаю быть в такой форме в эти годы», - пишут в Сети.

Накануне Наташа Королева поделилась в Instagram новым семейным фото, на котором эффектно позирует ее любимая «мама Люда». Женщина застыла в прибрежной волне с наряженной елочкой в руках, напоминая о новогодних праздниках. Комментируя снимок, певица заявила, что «расслабляться еще не время, поскольку впереди еще Старый новый год».Пост сопровождался красноречивыми хештэгами «веселая семейка» и «новый год 2019». В комментариях подписчики принялись восхищаться позитивным настроением звездного семейства.