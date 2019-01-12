АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

73-летняя мать Наташи Королевой покорила Майами дерзким мини

Мать певицы Наташи Королевой покорила Майами, где живет и отдыхает звездное семейство. 73-летняя Людмила Порывай примерила дерзкий наряд красного цвета и экстремально-минимальной длины.

73-летняя мать Наташи Королевой покорила Майами дерзким мини

Накануне Наташа Королева поделилась в Instagram новым семейным фото, на котором эффектно позирует ее любимая «мама Люда». Женщина застыла в прибрежной волне с наряженной елочкой в руках, напоминая о новогодних праздниках. Комментируя снимок, певица заявила, что «расслабляться еще не время, поскольку впереди еще Старый новый год».

Пост сопровождался красноречивыми хештэгами «веселая семейка» и «новый год 2019». В комментариях подписчики принялись восхищаться позитивным настроением звездного семейства.

«Молодец Людмила! Покажи всем этим злюкам-гадюкам как надо жить!», «Мама Люда давай, давай, зажигай!», «Самоирония и позитив - это то, что нужно в этом возрасте. Всем, кто пишет гадости, от души желаю быть в такой форме в эти годы», - пишут в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова в Instagram заговорила
Опубликован рендер квадратного
Виктория Дайнеко лечит острый бронхит с
Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard
Юлия Началова о подагре: «Боль такая,
Звезда «Дома-2» Егор Холявин сильно
Компания Lenovo запатентовала чертежи
73-летняя мать Наташи Королевой
Диетологи назвали 5 типов продуктов,
"Иногда перегибаю я, иногда – меня":
Британец открыл гостиничный номер
Xiaomi представила "умную" домашнюю
Максим Галкин показал, как легко его
Анастасия Костенко в Instagram
Чиновница посоветовала врачам
Hisense представила первый в мире
Разведчики Северного флота отрабатывают
На Аляске обнаружили коллекцию
Звезда "Дома-2" Римма Пенджиева
Мария Порошина показала первое фото
Маргарита Овсянникова старается
Юлия Ефременкова вместе с Сергеем
Ольга Красько призналась, что родила
Шпинат поможет вылечить алкоголизм и
Алине Загитовой изготовили коньки из
В России разработали 4D радар для
В смартфонах Alcatel обнаружили
Новинка от Procter & Gamble закрасит
Учёные нашли вещество, предотвращающее
Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела
Просмотреть все новости