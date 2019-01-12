АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Юлия Началова о подагре: «Боль такая, что не могу описать»

Знаменитая российская певица Юлия Началова в одном из своих интервью рассказала, что несколько лет скрывала от общественности свою болезнь. Около 8 лет назад у артистки начались симптомы подагры, которые она сначала игнорировала, но когда боль стала невыносимой, отправилась к врачу.
Юлия Началова о подагре: «Боль такая, что не могу описать»
Юлия Началова одна из тех певиц, кто всегда дарит свет и оптимизм не только зрителям, но и всем вокруг. Ее карьера началась примерно 20 лет назад, а теперь стало известно, что у любимицы миллионов прогрессирует мигрирующая подагра. А это значит, что никто не знает, где и когда начнется боль. Данный недуг вызывает острое воспаление суставов, и, по словам Началовой, оно может начаться в любой части тела: руки, ноги, плечи или даже бедра.
Юлия Началова о подагре: «Боль такая, что не могу описать»

Юлия Началова признается, что запустила болезнь сама и теперь приходится бороться, а компетентных медиков ей удалось найти не просто. Затем сложный процесс подбора эффективной терапии. Наконец, с помощью специалистов в данной области, она смогла взять недуг под свой контроль и теперь смело может посещать светские мероприятия и ковровые дорожки. Конечно, иногда приходится надевать перчатки, которые помогают прикрыть воспалившиеся суставы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова в Instagram заговорила
Опубликован рендер квадратного
Виктория Дайнеко лечит острый бронхит с
Анонсирован смартфон Vivo Z3i Standard
Юлия Началова о подагре: «Боль такая,
Звезда «Дома-2» Егор Холявин сильно
Компания Lenovo запатентовала чертежи
73-летняя мать Наташи Королевой
Диетологи назвали 5 типов продуктов,
"Иногда перегибаю я, иногда – меня":
Британец открыл гостиничный номер
Xiaomi представила "умную" домашнюю
Максим Галкин показал, как легко его
Анастасия Костенко в Instagram
Чиновница посоветовала врачам
Hisense представила первый в мире
Разведчики Северного флота отрабатывают
На Аляске обнаружили коллекцию
Звезда "Дома-2" Римма Пенджиева
Мария Порошина показала первое фото
Маргарита Овсянникова старается
Юлия Ефременкова вместе с Сергеем
Ольга Красько призналась, что родила
Шпинат поможет вылечить алкоголизм и
Алине Загитовой изготовили коньки из
В России разработали 4D радар для
В смартфонах Alcatel обнаружили
Новинка от Procter & Gamble закрасит
Учёные нашли вещество, предотвращающее
Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела
Просмотреть все новости