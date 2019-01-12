Юлия Началова о подагре: «Боль такая, что не могу описать»



Юлия Началова одна из тех певиц, кто всегда дарит свет и оптимизм не только зрителям, но и всем вокруг. Ее карьера началась примерно 20 лет назад, а теперь стало известно, что у любимицы миллионов прогрессирует мигрирующая подагра. А это значит, что никто не знает, где и когда начнется боль. Данный недуг вызывает острое воспаление суставов, и, по словам Началовой, оно может начаться в любой части тела: руки, ноги, плечи или даже бедра.

Юлия Началова одна из тех певиц, кто всегда дарит свет и оптимизм не только зрителям, но и всем вокруг. Ее карьера началась примерно 20 лет назад, а теперь стало известно, что у любимицы миллионов прогрессирует мигрирующая подагра. А это значит, что никто не знает, где и когда начнется боль. Данный недуг вызывает острое воспаление суставов, и, по словам Началовой, оно может начаться в любой части тела: руки, ноги, плечи или даже бедра.





Юлия Началова признается, что запустила болезнь сама и теперь приходится бороться, а компетентных медиков ей удалось найти не просто. Затем сложный процесс подбора эффективной терапии. Наконец, с помощью специалистов в данной области, она смогла взять недуг под свой контроль и теперь смело может посещать светские мероприятия и ковровые дорожки. Конечно, иногда приходится надевать перчатки, которые помогают прикрыть воспалившиеся суставы.