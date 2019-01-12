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Виктория Дайнеко лечит острый бронхит с помощью выступлений

Виктория Дайнеко призналась, что лечит обструктивный бронхит с помощью концертных выступлений. Певица отказывается брать больничный отпуск даже после многочисленных новогодних шоу.
Виктория Дайнеко лечит острый бронхит с помощью выступлений

Дайнеко рассказала поклонникам, что 2 недели подряд болеет, подхватив вирус ещё перед праздниками. Вместе с маленькой дочкой артистка почувствовала недомогание, однако не отменила новогодних концертов и корпоративов. Позднее звезда всё-таки обратилась к врачу, назначившему ей обследование.

Медики подозревали у Дайнеко пневмонию, однако рентген показал обострённый обструктивный бронхит. Принимая назначенные лекарства, певица, по её выражению, продолжает лечиться концертами.

"Самое нужное мне лекарство - это сцена. Уверена, многие артисты меня поддержат", - пишет Дайнеко.

Поклонники знаменитости предположили, что бронхит она подхватила после неоднократных выступлений на морозе в Москве и съёмок на улице для новогодних "огоньков". Исполнительнице посоветовали всё-таки отказаться от работы, пока не пройдёт воспалительный процесс. Однако Дайнеко отметила, что петь нельзя во время ангины, а с бронхитом, если быть аккуратным, вполне себе можно.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:09

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