Виктория Дайнеко лечит острый бронхит с помощью выступлений

"Самое нужное мне лекарство - это сцена. Уверена, многие артисты меня поддержат", - пишет Дайнеко.

Дайнеко рассказала поклонникам, что 2 недели подряд болеет, подхватив вирус ещё перед праздниками. Вместе с маленькой дочкой артистка почувствовала недомогание, однако не отменила новогодних концертов и корпоративов. Позднее звезда всё-таки обратилась к врачу, назначившему ей обследование.Медики подозревали у Дайнеко пневмонию, однако рентген показал обострённый обструктивный бронхит. Принимая назначенные лекарства, певица, по её выражению, продолжает лечиться концертами.Поклонники знаменитости предположили, что бронхит она подхватила после неоднократных выступлений на морозе в Москве и съёмок на улице для новогодних "огоньков". Исполнительнице посоветовали всё-таки отказаться от работы, пока не пройдёт воспалительный процесс. Однако Дайнеко отметила, что петь нельзя во время ангины, а с бронхитом, если быть аккуратным, вполне себе можно.