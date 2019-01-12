Компания Lenovo запатентовала чертежи гибкого ноутбука





На данный момент большинство технологических компаний занимаются разработкой и подготовкой к выпуску смартфонов, которые будут иметь складной экран. На фоне этой гонки разработчики Lenovo решили выпустить ноутбук со складным экраном и виртуальной клавиатурой.Заявка на получение патента была зарегистрирована летом 2017 года. Она получила название «Устройство со складывающимся дисплеем». Недавно ее утвердило USPTO – Управление Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым маркам. После процедуры принятия патент с описанием сгибаемого устройства «2-в-1» опубликовали на официальном сайте ведомства.