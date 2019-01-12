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Компания Lenovo запатентовала чертежи гибкого ноутбука

Китайский разработчик электронных товаров Lenovo получила патент на чертежи гибкого персонального переносного компьютера. Оказывается, внешний вид устройства производитель решил запатентовать еще в позапрошлом году.
Компания Lenovo запатентовала чертежи гибкого ноутбука

На данный момент большинство технологических компаний занимаются разработкой и подготовкой к выпуску смартфонов, которые будут иметь складной экран. На фоне этой гонки разработчики Lenovo решили выпустить ноутбук со складным экраном и виртуальной клавиатурой.

Заявка на получение патента была зарегистрирована летом 2017 года. Она получила название «Устройство со складывающимся дисплеем». Недавно ее утвердило USPTO – Управление Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым маркам. После процедуры принятия патент с описанием сгибаемого устройства «2-в-1» опубликовали на официальном сайте ведомства.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:32

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