Компания Lenovo запатентовала чертежи гибкого ноутбука
Китайский разработчик электронных товаров Lenovo получила патент на чертежи гибкого персонального переносного компьютера. Оказывается, внешний вид устройства производитель решил запатентовать еще в позапрошлом году.
На данный момент большинство технологических компаний занимаются разработкой и подготовкой к выпуску смартфонов, которые будут иметь складной экран. На фоне этой гонки разработчики Lenovo решили выпустить ноутбук со складным экраном и виртуальной клавиатурой.
Заявка на получение патента была зарегистрирована летом 2017 года. Она получила название «Устройство со складывающимся дисплеем». Недавно ее утвердило USPTO – Управление Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым маркам. После процедуры принятия патент с описанием сгибаемого устройства «2-в-1» опубликовали на официальном сайте ведомства.
На данный момент большинство технологических компаний занимаются разработкой и подготовкой к выпуску смартфонов, которые будут иметь складной экран. На фоне этой гонки разработчики Lenovo решили выпустить ноутбук со складным экраном и виртуальной клавиатурой.
Заявка на получение патента была зарегистрирована летом 2017 года. Она получила название «Устройство со складывающимся дисплеем». Недавно ее утвердило USPTO – Управление Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым маркам. После процедуры принятия патент с описанием сгибаемого устройства «2-в-1» опубликовали на официальном сайте ведомства.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:32