Диетологи назвали 5 типов продуктов, вызывающих вздутие живота





К первому типу медики относят жареные и жирные блюда. Чтобы переварить такую "тяжелую" пищу человеческий организм, как правило, тратит много времени. При этом процесс сопровождается таким неприятным состоянием, как вздутие живота.Второй тип стимулирующих газообразование продуктов включает капусту, лук, перец, бобовые и пророщенные семена. Но употребление блюд, содержащих перечисленные ингредиенты, не вызывает газообразование в кишечнике, сопровождающего ощущением раздутости. Это важно помнить во время планирования важных дел на день.Специалисты в области диетологии рассказали, что к третьему типу относят богатые лактозой молочные продукты. Не у всех любителей молока организм может переварить большое количество этого вещества. Во избежания вздутия живота рекомендуется употреблять этот продукт умеренно.К четвертому типу относятся крахмалистые продукты, а именно: кукуруза, картофель и белая мука. Люди, страдающие от неприятных ощущений в области живота из-за газообразования, должны на время исключить мучные изделия из рациона.Медики отметили, что важно помнить о пятом типе продуктов, стимулирующих активное газообразование. Сюда относится содержащая большое количество натрия соль, а также консервы, магазинные соусы и полуфабрикаты.