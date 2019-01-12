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Британец открыл гостиничный номер Airbnb на борту боевого вертолёта

Британец открыл гостиничный номер Airbnb на борту списанного боевого вертолёта Westland Lynx XZ262. Необычные апартаменты находятся в кемпинг-парке графства Ланкашир.
Британец открыл гостиничный номер Airbnb на борту боевого вертолёта

Фермер из Великобритании приобрёл заброшенный военный полигон ВВС США, где, помимо обычных гостиничных домиков, устроил жильё для гостей на борту вертолёта 1977 года выпуска. В комплексе Ream Hills Caravan Park англичанин самостоятельно разработал инфраструктуру со множеством апартаментов и развлечений. Увидев объявление о продаже летательного аппарата, владелец решил сделать его изюминкой парка.

Обошёлся списанный вертолёт в $25 тысяч. На переоборудование последнего в полноценный жилой номер британец выложил $5 тысяч. На борту помещаются двое взрослых и двое детей.

Спальные места складываются, освобождая пространство, куда поместили миниатюрную кухню с раковиной, журнальный столик, холодильник и комплекс мультимедиа. Кабину пилота хозяин оставил в сохранности со всеми кнопками и огнями панели управления.

Гости могут услышать шум вертолётного двигателя и даже звуки прицела и ракетных выстрелов. Снять номер в необычном кемпинге можно за 145 долларов в сутки.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:56

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